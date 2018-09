Senadora de Morena registra el nombre "Lady Champagne"

La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum informó que ya registró el nombre "Lady Champagne", para utilizarlo en diversos proyectos de carácter social y ecológico.

"No me molesta. Inclusive ya registramos el nombre, ya se registró. Traemos un proyecto muy interesante referente a Lady Champagne"

Aseguró que no le molesta el mote que adquirió en redes sociales a raíz de un video difundido cuando festejaba su triunfo electoral bajo las siglas de Morena, con una botella de champán en la mano y lanzando señalamientos a adversarios electorales la noche del 1 de julio, por lo cual fue sancionada por su partido.

"No me molesta. Inclusive ya registramos el nombre, ya se registró. Traemos un proyecto muy interesante referente a Lady Champagne y pues no, no me molesta en lo absoluto, al contrario creo que nos están regalando un nombre, una marca", dijo en entrevista la legisladora por Baja California.

Sostuvo que tiene una agenda muy completa en el Senado en materia de medio ambiente y recursos naturales, pero sobre todo en salud, por lo que emprenderá una campaña utilizando el nombre de "Lady Champagne" en favor de esas causas.

JM