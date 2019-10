Senado determina improcedente desaparición de poderes en tres estados

La comisión de Gobernación del Senado consideró, por mayoría, que las solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, son improcedentes, ya que no cumplen con los requisitos que marca el artículo 76 constitucional, por lo que el asunto queda archivado y debidamente discutido.

El dictamen señala que, una vez examinado y valorado jurídicamente las solicitudes, se concluye que los hechos que se exponen en éstas son improcedentes porque no actualizan las hipótesis normativas que determinen que se ha configurado la desaparición de los tres poderes en esas entidades.

"Con absoluto apego al respeto del pacto federal y la salvaguarda de la autonomía de las entidades en los asuntos inherentes a su vida interior, se determina la improcedencia de las solicitudes y la petición para declarar que se ha configurado la desaparición de poderes y que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional a que se refiere la fracción V del Artículo 76 de la Constitución, en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave", se lee en el documento.

El texto que será turnado al pleno para su discusión y aprobación, señala que en el caso de Guanajuato y Tamaulipas, no procedió la solicitud debido a que el tema de seguridad y la presencia y actuación de grupos de la delincuencia organizada, no es un tema que implique la aplicación de la hipótesis prevista en el artículo 76 constitucional.

Además de que la seguridad pública es una materia de competencia entre los tres órdenes de gobierno, es decir, a las autoridades municipales, estatales y federales, tal como lo prevé el artículo 21 constitucional.

"Estas crisis de inseguridad pública a la que aluden los solicitantes para que el Senado ejerza su facultad exclusiva en materia de declaratoria de desaparición de poderes, no encajan dentro del extremo constitucional y legal extraordinario para sustentar la intervención en la vida interior de esas entidades federativas. En ambos casos, no existe referencia alguna a la situación de los poderes legislativo y judicial, al tiempo que con relación al poder ejecutivo estatal, no se acreditan o actualizan las hipótesis legales", agrega el dictamen.

En cuanto a Veracruz, la comisión de Gobernación reconoce que si bien, hay un presunto conflicto entre el poder Legislativo local (Diputación Permanente), y el órgano constitucional autónomo (Fiscalía General del Estado), por el nombramiento del nuevo titular, el hecho no entra en los supuestos normativos que marca el artículo 76.

El senador Damián Zepeda (PAN), dijo que si bien están a favor del dictamen, hay temas delicados como la imposición del nuevo fiscal en Veracruz, pero que al discutirse exclusivamente la desaparición de poderes en las tres entidades, coincide en que ninguna de las solicitudes cumple con lo establecido en la Constitucional.

"Esto hace un precedente para el Senado, me gusta que se haya atendido cada uno de los estados. Esta figura hay que cuidarla a profundidad, es una figura muy delicada, y que se debe usar en caso extremo por sus características particulares", asentó.

La senadora Rocío Abreu (Morena), afirmó que su fracción apoyará el dictamen, pero también hace un llamado a que los gobernadores trabajen en forma en el tema de la inseguridad, dado que en todo el país la situación es preocupante.

