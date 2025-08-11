Nueva chamba para Toño Pérez

Decían que en Jalisco no habría cambios en Morena hasta después de las elecciones del 2027, pero parece que Toño Pérez ya está celebrando con mariachi, porque se viene una nueva chamba. Dicen que Claudia Delgadillo tenía mucha influencia en la Delegación de la Secretaría de Gobernación, pero se dice que se la quitarán. ¿Quién ocupará el puesto? Nada más y nada menos que el papá de “Checo” Pérez.

¿Es una jugada maestra o un golpe bajo? Nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que Claudia Sheinbaum tomó esa decisión y la confirmó en su última visita a Tlajomulco el pasado viernes. ¿Qué tal?

La ex candidata a la gubernatura se está quedando con las manos vacías.

***

Desde Tlajomulco, el epicentro del emecismo, Movimiento Ciudadano demostró una vez más que su músculo y convocatoria siguen más firmes que nunca. La asamblea distrital fue todo un éxito, con más de dos mil personas. Es la más concurrida en el Estado. Y el apoyo a Gerardo Quirino quedó claro como el agua.

No es casualidad que, en el lugar donde nació el movimiento, sigan firmes pese a seis elecciones consecutivas ganadas. Pero afirman que las lecciones de lucha han dado pie a una reflexión profunda: ¡Es hora de regresar a los orígenes! Volver al espíritu que realmente impulsa a buscar alternativas para la gente, no simples promesas vacías. ¿O qué?

Así que, en Tlajomulco, la apuesta está clarísima.

***

Nos cuentan que los dirigentes sindicales del Peribús, encabezados por Ricardo Aguayo Andrade, celebraron a lo grande los “logros” alcanzados a favor de los más de 500 operadores, tras sus sonadas movilizaciones. Después de las protestas y paros que, según ellos, fueron un “resorte” para lograr mejoras, firmaron un convenio.

Los logros no se hicieron esperar. ¿Un aumento salarial? No uno, sino varios, repartidos entre incrementos a partir de agosto y diciembre de este año, con un 5% adicional en 2026, todo cuidadosamente programado en etapas mensuales.

Y, por si fuera poco, las mesas de diálogo entre los patrones y los trabajadores están listas para revisar más “necesidades”.