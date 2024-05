Tras los apagones registrados este martes en gran parte de la República mexicana, donde se vieron afectadas por lo menos 18 entidades, el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, dijo que "el sistema energético del país está estresado al máximo" y no puede administrar la demanda de energía que se tiene para enfrentar las altas temperaturas generadas por la onda de calor.

Debido a las altas temperaturas en esta temporada de estiaje, y la próxima llegada del verano, surge la pregunta de si México tiene la infraestructura y la capacidad de respuesta para evitar que ocurran más apagones ante la demanda de energía eléctrica.

Ante ello, Gonzalo Monroy, experto en energía, afirmó que esta demanda de energía eléctrica se debe a la necesidad de refrescar hogares e industrias.

Además explicó, que México no está preparado ante una situación así, porque no tiene almacenamiento eléctrico y la demanda sobrepasa la oferta; en ese sentido recordó lo ocurrido en junio del año pasado, cuando se tuvo una demanda máxima histórica en el país de más de 54 mil mega watts horas.

"Estamos viendo que por desgracia no tenemos suficiente capacidad de generación" de energía, donde las hidroeléctricas tampoco han podido contribuir debido a la sequía, por lo que es posible que este tipo de apagones se repitan en los próximos días, ante los pronósticos de temperaturas elevadas, detalló Monroy.

"Por desgracia, México no está preparado, no tenemos suficiente generación en este sexenio; más allá de la planta de puerto Peñasco, no se construyó una nueva central eléctrica, pública o privada, y tampoco se han hecho las adecuaciones de la transmisión", sostuvo el especialista.

MV