Al inaugurarse ayer el mes de septiembre, comenzó un nuevo período de agitación nacional que concluirá, al menos mediáticamente, con la aprobación del presupuesto que el gobierno federal ejercerá en 2026. Pero entre el primer informe (triunfalista) de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la batalla campal de senadores y diputados al instalarse el nuevo período ordinario de sesiones y la instalación de la nueva Suprema Corte, sin duda el evento de más profundo impacto fue este último.

La Presidenta, como lo han hecho antes que ella todos sus antecesores, se rodeó de simpatizantes y destacó en un largo mensaje lo que sus asesores consideran históricamente positivo. Fue un informe más del que no se hablará más en unos pocos días. Punto.

Por parte, lo que acontece en la Cámara de Diputados en torno de la instalación de la nueva Mesa Directiva, no es -aunque muchos lo desean- el renacer de la oposición política en México.

Aunque pareciera que Alejandro “Alito” Moreno ha recobrado potencia después del enfrentamiento a manazos con el senador (ya ex presidente de la Cámara Alta, por fortuna) Gerardo Fernández Noroña, lo que ocurre es que reagrupa a las restantes fuerzas que lo apoyan ante lo que se puede anticipar fácilmente: una embestida de la mayoría de Morena en el Senado de la República para intentar hacer efectiva su destitución.

Pero el asunto en la Cámara Baja está pendiente. La fracción de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tiene el derecho constitucional de encabezar, como segunda fracción legislativa, la Mesa Directiva de la Cámara.

En Morena, el coordinador Ricardo Monreal sostuvo con diputados de su fracción una reunión que se prolongó hasta pasada la medianoche el viernes 29 de agosto, a fin de analizar la situación. En síntesis, alcanzaron a coincidir en que no provocarán una crisis constitucional y permitirán que el PAN presida la Mesa Directiva… pero deberá ser alguien que no agravie a Morena.

Por eso, irreductiblemente, rechazan a Margarita Zavala, Federico Döring y Germán Martínez. Muy probablemente aceptarán a Kenia López Rabadán. Pero la condición vigente todavía es que el controvertido Sergio Gutiérrez Luna se quede como vicepresidente. Cualquiera que termine siendo la integración de la Mesa Directiva, el nuevo período ordinario de sesiones será ríspido hasta el final, con la fracción de Morena bloqueando sistemáticamente lo que se proponga desde el PAN y el PRI, si es que la alianza entre estos dos últimos se mantiene.

¿Y la nueva Suprema Corte?

Nacida de un polarizado proceso de reforma al Poder Judicial y una elección marcada por la baja votación y la historia de los acordeones, la nueva Corte se instauró después de una “limpia” al sincrético estilo obradorista, con bastones de mando de supuestas tradiciones indígenas mexicanas.

En el discurso, los ministros afines al movimiento obradorista aseguran que en su nueva época, el máximo tribunal de la justicia mexicana será mejor que el anterior. Es la misma narrativa que se escuchó desde el sexenio anterior.

Pero no se trata del Poder Ejecutivo, sino del Judicial.

Los ministros no encarnan un poder unipersonal y su tarea será la de preservar la Constitución Mexicana y elevarla por encima de cualquier otro interés… si pueden.

De entrada, ya tienen pendientes mil 168 asuntos heredados por la anterior gestión.

De su trabajo, de la impartición de justicia, dependerá no sólo el Poder Judicial, sino las inversiones extranjeras y la seguridad jurídica de la federación. Si cumplen, se les aplaudirá de pie. Si no… preparémonos.