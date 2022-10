El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, manifestó a senadores estar contento con la redacción de la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028 y subrayó su plena disposición de comparecer cada seis meses ante la nueva Comisión Bicameral de Seguridad que se creará en breve con el nuevo marco legal.

Asimismo, el funcionario federal rechazó que los recientes accidentes de helicópteros de la Marina tengan su origen en la falta de mantenimiento, sino que han sido fallas humanas.

Integrantes de la Comisión de Marina del Senado que se reunieron en privado con el secretario del ramo, confirmaron la apertura y plena disposición del funcionario para acudir, junto con los titulares de Defensa, Seguridad Pública y Gobernación, cada vez que sean convocados en el marco de estas nuevas disposiciones constitucionales.

Comentaron que la respuesta del Almirante José Rafael Ojeda, se dio a pregunta expresa del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, sobre su disposición a comparecer semestralmente.

Va por México no puede continuar: Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, perfila la ruptura de la coalición Va por México.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que tras el aval de la reforma que prorroga la presencia del Ejército en las calles, la alianza no puede continuar en los términos acordados.

“En el PAN hemos cumplido a cabalidad nuestro compromiso, y no podemos permitir que, quienes honramos nuestra palabra, nos pidan que sigamos la alianza en los mismos términos. Esto nos obliga, en primer lugar, a repensar cómo vamos a reconstruir la coalición, en qué términos, con qué condiciones, quiénes serán su integrantes, porque ayer ya quedó demostrado quiénes están con nosotros y quiénes no”, declaró desde la Cámara de Diputados.

Creel Miranda calificó de “totalmente reprobable”, que opositores hayan avalado “prorrogar el desastre de la estrategia en materia de seguridad pública”.

“Esta reforma causará el efecto guillotina, el efecto del desastre en materia de seguridad y el efecto militarización, se quiere defender a la Fuerzas Armadas, pero van a hacer exactamente lo contrario, porque lo que están prorrogando es la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas, y esto las deja en una situación de vulnerabilidad porque traerá consecuencias hacia el futuro en lo interno y en lo internacional”, mencionó.

El diputado del PAN detalló que los integrantes de su partido, y quienes votaron en contra de la reforma de los distintos partidos, “somos la auténtica oposición”, y reconoció a quienes “sufragaron en contra de un régimen a pesar de las presiones”.

“Y aquí decir que me parece muy preocupante que se haya activado esta alerta migratoria en contra del ex gobernador de Tamaulipas a menos de 24 horas de que su hermano votó en contra de la prórroga, eso no puede pasar por alto, porque también hubo otros legisladores que estaban siendo amenazados y se pusieron del otro lado”, demandó. Finalmente, Santiago Creel aseveró que en el PAN “mantendremos una alianza con quienes quieran enfrentar al régimen y crean en la democracia y los valores que representamos nosotros”.

Hay voces en contra de la aprobación de la reforma militar

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la aprobación de la ampliación del plazo de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública en el Senado.

A través de su cuenta de Twitter la ONG aseguró que “se impuso una política de seguridad militarizada de alcance transexenal, sin controles civiles robustos. Se presenta como principal control parlamentario una Comisión Bicameral que en realidad ya existe y ha sido inefectiva como contrapeso”.

Aseguró que el avance del empoderamiento de las Fuerzas Armadas en México generará posibles violaciones a los derechos humanos, así como se perpetúa una política pública “ineficaz” que altera los balances cívico militares.

Agregó que la decisión de los legisladores es “especialmente preocupante”, ya que la aprobación de la iniciativa se da en un contexto donde se ha documentado la vulnerabilidad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la vinculación del Ejército con grupos criminales en algunas localidades.

El Centro de Derechos Humanos compartió cinco motivos por los que el Gobierno de México no debe seguir apostando por un modelo de seguridad militarizado:

“Aumenta el riesgo de violaciones a derechos humanos, da cuenta de ello hechos como en Tlatlaya, Ayotzinapa y más recientemente el caso de Heidi. No es una política pública efectiva para disminuir la violencia, como se ha constatado en los últimos 15 años. Se está desequilibrando la relación cívico-militar, dado el fortalecimiento inédito de los castrenses, lo que genera riesgos a la democracia”.

El Ejército no cuenta con controles civiles internos y externos robustos, por lo que es propenso a ser opaco y no rendir cuentas. La militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.

Rechazan espionaje presionara el voto

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, negó que la investigación en su contra que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México haya influido o lo haya presionado para votar en favor de la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En entrevista, el ex jefe de Gobierno capitalino afirmó que las denuncias en su contra sobre la presunta red espionaje durante su administración iniciaron hace cuatro años, por lo que no le generan ninguna preocupación ni condicionan sus votos en el Senado.



"No es una política pública efectiva para disminuir la violencia, como se ha constatado en los últimos 15 años. Se está desequilibrando la relación cívico-militar, dado el fortalecimiento inédito de los castrenses".

Comunicado del Centro Prodh



CT