En lo que va de la actual administración del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Crescencio, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se han decomisado 12 lanzacohetes a cárteles de narcotráfico, mismos que fueron de manufactura estadounidense afirmando que no se han empleado en agresiones contra las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, luego de que el secretario de la Defensa Nacional fuera cuestionado, expresó que de los 12 lanzacohetes decomisados, 5 eran del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuatro del Cártel del Pacífico, 1 del Golfo, uno más a Guerreros Unidos y otro al nombrado Nuevo Cártel de Juárez.

Señaló que también se han incautado 323 fusiles Barrett calibre .50, 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas, 18 mil 800 armas largas y 10 mil 193 armas cortas.

"Del armamento que se asegura a las organizaciones criminales aquí en el país hemos informado en muchas ocasiones que aproximadamente el 70% de ese armamento es fabricación norteamericana, siendo específico en los lanzacohetes. También hemos manifestado una cantidad importarte de lanzacohetes a la delincuencia organizada".

"Hasta el momento, durante las agresiones que hemos tenido no ha seguido o no ha habido momentos en que la delincuencia utilice esos lanzacohetes en contra de las autoridades, no ha habido ninguno caso. Sí, lo hemos asegurado, los hemos puesto a disposición de las autoridades, pero no se han empleado y también son de fabricación, muchos de ellos norteamericanos”.

"Hemos asegurado a las organizaciones delictivas durante la presente administración 12 lanzacohetes: cinco al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuatro al Cártel del Pacífico, uno al Cártel del Golfo, uno a Guerreros Unidos, y uno al Nuevo Cártel de Juárez. También 323 fusibles Barrett calibré .50, 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas, 18 mil 800 armas largas y 10 mil 193 armas cortas, pistolas", puntualizó nuevamente.

SN