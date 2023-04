Para el diputado federal por el PAN, presidente de la Cámara de Diputados de México, Santiago Creel, la construcción de la alianza electoral prevista entre PAN, PRI y PRD, es la mejor opción que existe para cambiar la forma de hacer política en México, de cara a las elecciones del 2024.

Creel Miranda explicó en entrevista para El Informador que, hasta ahora y mayormente visto con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se gobierna bajo una visión única, la decisión de una sola persona sin considerar a la sociedad ni a los especialistas en la materia.

"La alianza entre partidos es la mejor manera de poder ser un gobierno que cambie la forma de hacer política. Hoy en día tenemos una mayoría única una visión única un Presidente que envía al Congreso iniciativas para que no se le mueva una sola coma, un presidente que no dialoga y esto es lo importante, contar con un gobierno que refleje la pluralidad y la diversidad del País, un gobierno democrático", externó Creel Miranda.

Señaló que no se trata de que los partidos que conformen la alianza deban dejar sus principios o estatutos, sino que se generen acuerdos por el bien común en temas prioritarios, como la desigualdad, la pobreza, la violencia y la inseguridad que se vive en el País, para trabajar en conjunto desde sus distintas visiones.

"Hay muchos temas donde estamos de acuerdo: en el avance del país, de nuestra democracia, nuestros derechos humanos, y sobre todo que tenemos que ser muy prácticos para resolver estos problemas en la medida que los ideoloticemos en esa medida nos vamos a dividir a separar y las ideologías ha quedado claro en el mundo no resuelven los problemas, son las soluciones eficaces, enfrentar la realidad y resolverla. Cada partido seguirá conservando su propia identidad, sus propios principios no estarán en juego, se trata de una causa común", explicó.

A manera de ejemplo mencionó el caso de Europa, donde el más del 78% de los países que componen el continente son liderados por gobiernos de coalición. También expuso el caso de Chile, donde existe la coalición Concertación de Partidos por la Democracia, creada a finales de los años 80 con el fin fue derrotar la dictadura de Augusto Pinochet.

El presidente de la cámara de diputados destacó que, el que exista un gobierno de coalición que tenga la posibilidad de obtener el triunfo sobre Morena, esto no quiere decir que las personas que reciben apoyos directos dejarán de hacerlo, pues esto ya ha quedado por sentado en la Constitución, y, por el contrario, los apoyos crecerían más allá de solo entregar dinero a manera de transferencias bancarias, especialmente en materia de Salud y Educación, dos tópicos en los que México ha comenzado a quedar en el rezago.

"Quiero, puedo y debo ser candidato"

Es por lo antes mencionado que el panista Santiago Creel instó a que la alianza sea conformada de manera formal a la brevedad posible, además de dar a conocer sus aspiraciones para conformarse como el candidato del PAN que pudiera contender a la presidencia de la República de cara al 2024.

"Quiero, puedo y debo ser el candidato; porque quiero un futuro para mi familia, mis hijos, para el país; quiero porque no quiero que siga la destrucción del país, porque deseo a México insertado en el mundo global, en el mundo moderno, en el mundo global que podemos aprovechar, y con ello mejorar las condiciones para todas y todos. Puedo porque por más de tres décadas me he dedicado a conciliar, he sido un político de diálogo, de acuerdos y eso lo conocen todas las personas; porque participé en los acuerdos iniciales para crear el IFE , hoy INE, el Instituto de Transparencia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INEGI el Coneval, entre muchas otras, porque mi carrera ha sido una carrera de construcción de instituciones", puntualizó Creel Miranda.

Por último, dijo, la alianza deberá tener apertura permanente con el objetivo de que, si algún otro partido desee agregarse más tarde, no se le cierren las puertas y se busque un concenso en conjunto para seguir sumando a las causas de tener un México más plural.

El mensaje fue enviado especialmente a Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente nacional, Dante Dalgado, ha insistido en que no se sumarán a nninguna alianza, dado que el partido tiene el potencial necesario para ir por su cuenta. Al respecto, el diputado señaló que, de considerarlo, especialmente en casos como el de Jalisco, donde Morena podría tener la delantera en cualquier momento, asegurarían su triunfo por sobre los guinda.