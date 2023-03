Samuel García y Mariana Rodríguez son tendencia en redes sociales debido al nacimiento de su primera hija, Mariel, la madrugada de ayer viernes. Como es costumbre en la pareja, todos los detalles del parto fueron compartidos con sus seguidores a través de Twitter e Instagram. Pero esta no es la primera vez que la pareja se vuelve tendencia.

En agosto de 2021, cuando Samuel García era aún senador de Movimiento Ciudadano, recibió una serie de críticas luego de que en redes sociales le reprochara a su esposa, Mariana Rodríguez, que durante una transmisión en vivo "enseñara mucha pierna".

En el video, la influencer portaba una pijama corta y levantó su pierna que fue captada, por lo que Samuel García le pidió que subiera la cámara para que no mostrara sus piernas, a lo que ella respondió que solo eran las rodillas. Ambos estaban separados porque ella estaba contagiada de COVID-19 y realizaban videollamadas para comunicarse.

No te pierdas: Critican a Mariana Rodríguez por su aspecto durante el parto de su hija (FOTOS)

"Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", le dice Samuel, a lo que ella contesta con un "perdón".

Desde luego, el video inmediatamente levantó una polémica ante la actitud del político. Organizaciones a favor de los derechos de la mujer también señalaron severamente el comportamiento del que sería gobernador de Nuevo León, acusándolo de machista. El tema se hizo tendencia durante varios días.

Inmediatamente después, Samuel García justificó su proceder asegurando que se trató de una broma, aunque declaró que "esa mala costumbre" tenía que parar.

"Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió.

OA