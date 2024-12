Salinas Pliego se lanza contra Sheinbaum tras caída de Elektra; esto dijo

En una reciente polémica entre el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, surgieron intensos cruces de declaraciones.

Desde Buenos Aires, Argentina, durante su participación en la Cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Salinas Pliego calificó las afirmaciones de Sheinbaum como ataques personales.

Sheinbaum, en su conferencia matutina del 6 de diciembre, aseguró que Salinas debía impuestos al fisco y vinculó la caída en las acciones de Elektra con su gestión empresarial.

Desde su tribuna, Sheinbaum se mostró firme ante la controversia, subrayando que "la justicia puede tardar, pero siempre llega". Afirmó que Salinas deberá cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro ciudadano.

Además, minimizó su participación en la CPAC, calificándola como un intento de "buscar cobertura en el extranjero".

La presidenta también relacionó la caída de las acciones de Elektra con el manejo empresarial del magnate: "Vean las acciones, cómo cayeron. Tampoco vamos a entrar en su juego", concluyó.

Respuesta de Salinas Pliego a Sheinbaum

Frente a estas acusaciones, el empresario respondió contundentemente: "Decirme evasor y que hay que acabar conmigo, además de burlarse de la caída de las acciones, muestra qué clase de ser humano es", declaró.

Salinas Pliego enfatizó, que la baja en el precio de las acciones no lo afecta directamente, ya que no planea venderlas, pero lamentó el impacto que esto genera en los pequeños inversionistas, quienes poseen aproximadamente el 5% de la empresa. "Ellos recibirán hasta 70% menos de lo esperado. Esto refleja la falta de aprecio hacia quienes generan riqueza y pagan impuestos", señaló.

Durante su intervención en la CPAC y a través de publicaciones en redes sociales, Salinas Pliego instó a los empresarios mexicanos a no mantenerse al margen de la situación económica del país. "No podemos hacer como si no pasara nada. Todos somos responsables de sacar adelante a México", afirmó.

El empresario destacó la importancia de estar preparados para enfrentar el entorno adverso, comparándolo con tener un seguro contra incendios o inundaciones: "Si el entorno se viene abajo, nuestros negocios también caerán. Es básico para cualquier empresario protegerse contra el contexto", argumentó.

MV