SAT: el incumplimiento por el que te pueden multar hasta con 10 mil pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá multar a contribuyentes que no hayan habilitado el Buzón Tributario, o no hayan registrado o actualizo sus medios de contacto entrando el año. Esto se establece en el artículo transitorio Sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2023. La fecha límite para registrar o actualizar los medios de contacto para los contribuyentes personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) fue el 2 de octubre de 2023.

¿Cuál es la multa por no habilitar el Buzón Tributario?

La infracción por la no habilitación del Buzón Tributario, el no registro o la no actualización de los medios de contacto será una multa de 3,420 a 10,260 pesos. Esto se constata en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF). Para habilitar el Buzón Tributario tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Inicia sesión con contraseña o e.firma dando clic en el botón Buzón Tributario, ubicado en la esquina superior derecha del portal del SAT.

2. Da clic a “Configuración” ubicado en el menú de accesos rápidos.

3. Posteriormente aparecerá de forma automática el formulario de medios de contacto en el cual deberás capturar la(s) dirección(es) de correo electrónico y el número de teléfono celular que desees registrar.

El sistema preguntará “¿Deseas continuar con el registro de medios de contacto?”, oprime “Aceptar”. El sistema te indicará que tu(s) correo(s) electrónico(s) y el número de teléfono celular han sido registrados. Se habilitará el botón para imprimir el Acuse de registro.

Para concluir el proceso deberás confirmar tanto el (los) correo(s) electrónico(s) como el número de teléfono celular en un plazo no mayor a 72 horas, de lo contrario el sistema cancelará la solicitud de registro de los mismos y tendrás que realizar nuevamente el registro.

Para confirmar el (los) correo(s) electrónico(s) recibirás un aviso en cada e-mail, oprime la palabra resaltada para confirmarlo. El sistema te indicará que el correo electrónico ha quedado establecido como medio de contacto para tu buzón. Deberás repetir esta operación por cada correo electrónico registrado.

Para confirmar el número de teléfono celular recibirás un mensaje SMS con un código de activación, ingresa al buzón en el apartado “Configuración”. Ubica el campo de captura a la izquierda del icono de la llave, introduce el código de activación recibido en el SMS. Oprime el icono de la llave para confirmar el número de teléfono que registraste. El sistema preguntará “¿Deseas proseguir con el registro de medios de contacto?”, oprime Aceptar. El sistema te indicará que tu número de teléfono celular ha quedado establecido como medio de contacto para tu buzón.

4. Los medios de contacto se pueden modificar a fin de actualizarlos o eliminarlos en el momento que lo requieras. No existe un número máximo de cambios, no obstante, para habilitar tu buzón debes tener al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular confirmados.

