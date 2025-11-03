SAT: Esta es la disponibilidad de citas la semana del 3 al 7 de noviembre

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre la disponibilidad de citas en sus módulos de atención para la semana del 3 al 7 de noviembre de 2025, destacando que la mayoría de las oficinas operan con alta capacidad para recibir a los contribuyentes. Con ello, el organismo busca garantizar la atención sin largas esperas y reafirma su compromiso con la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en los trámites fiscales.

De acuerdo con el reporte más reciente, el 96 % de las unidades del SAT presenta disponibilidad alta para esta semana, mientras que un 3 % registra nivel medio y solo 1 % mantiene disponibilidad baja. Esta situación abarca los servicios de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación o renovación de contraseña, actualización de datos, obtención de la firma electrónica y orientación personalizada, entre otros trámites que requieren atención presencial.

El SAT recordó a los contribuyentes que todas las citas deben gestionarse exclusivamente a través del portal oficial de citas, donde es posible agendar, modificar o cancelar turnos, además de verificar los horarios de atención y los requisitos específicos para cada trámite. También subrayó que los servicios son completamente gratuitos y exhortó a evitar intermediarios o gestores que soliciten pagos no autorizados, ya que todos los trámites deben realizarse de manera directa y segura en las plataformas oficiales.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 3 al 7 de noviembre:



Disponibilidad alta 96%

Disponibilidad media 3%

Para las personas que no encuentren disponibilidad inmediata en un módulo cercano, la institución sugiere consultar oficinas alternas dentro de la misma entidad o activar las alertas del sistema, que notifican cuando se liberan nuevos espacios. Además, el SAT mantiene actualizado su directorio nacional de módulos, con horarios que generalmente van de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas y los viernes de 8:30 a 15:00 horas, a fin de facilitar la planeación de las visitas.

Por último, el SAT hace de conocimiento a los contribuyentes que adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y aquellas con bebés lactantes pueden llevar a cabo sus trámites en las oficinas de hacienda sin tener que pedir una cita previa.

