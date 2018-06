Rioboó también fue contratista de Eruviel Ávila: voceros del PAN

José María Rioboó también fue contratista de Eruviel Ávila en el Estado de México, así lo señaló Jorge Triana, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, voceros e integrantes de la coalición Por México al Frente, acusaron que José María Rioboó, el empresario que fue relacionado con Andrés Manuel López Obrador en el debate del pasado martes, fue contratista del ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aunque afirman que ignoran los montos de los contratos.

Fernando Triana mencionó que uno de los contratos por adjudicación directa que se le otorgó a Rioboó mientras Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tuvo cinco convenios modificatorios, es decir, para bajar el monto del contrato.

Añadió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que a José María Rioboó se le dio un monto inicial y que al momento del convenio modificatorio, la diferencia de la disminución del monto no regresó al presupuesto de la Ciudad de México. Sin embargo, Jorge Triana no presentó pruebas de esto durante la conferencia de prensa, aunque aseguró que el daño patrimonial asciende a 200 millones de pesos.

Al respecto, César Castillejos, secretario de comunicación del CEN del PRI, aseguró que Jorge Triana miente: "En el gobierno del Estado de México encabezado por Eruviel Avila no hubo contratos con Rioboó. Triana señala que 'no tienen montos de los contratos' por una sola razón: no existen".

Ante el cuestionamiento sobre si esta situación entre López Obrador y José María Rioboó es solo una estrategia para desviar la atención del video que se dio a conocer la semana pasada en el que se señala a Ricardo Anaya como responsable de desviar fondos públicos para financiar su campaña electoral, Fernando Rodríguez Doval, vocero de la campaña de Anaya, explicó que ese video es parte de una guerra sucia en contra de su candidato.

"Nosotros lo que pretendemos es que la gente vea cómo gobernó Andrés Manuel López Obrador, no importa que haya sido hace muchos años".

"La gente tiene que comparar porque la mejor referencia de cómo va a gobernar él, es cómo gobernó ya en la Ciudad de México, regalando contratos a sus compadres, a sus amigos, teniendo contratistas favoritos", señaló.

Por otro lado, habló sobre el cierre de campaña de Ricardo Anaya y señaló que el equipo del abanderado blanquiazul, está "tratando de cuadrar" las diferentes agendas de los candidatos a gobernadores en los distintos estados para que coincidan en el cierre de campaña y adelantó que habrá eventos masivos en la Ciudad de México en estos 13 días que quedan de campaña.

Al respecto sobre una presunta ofensa en la que el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, le gritó "cerdo" a Ricardo Anaya en el aeropuerto que los llevaría de vuelta a la Ciudad de México, Fernando Rodríguez Doval, refirió que no van a caer en provocaciones.

"Cuando lo volteamos a ver, nosotros evidentemente no perdimos la calma, ni nos íbamos a rebajar a una bajeza semejante".

"Cuando lo volteamos a ver, el señor estaba bastante alterado, ofuscado, colérico, no sostuvo la mirada, volteó para otro lado como estos valientes de anonimato".

En ese mismo avión viajaban representantes de las distintas coaliciones por lo que Rodríguez Doval calificó al hijo de Andrés Manuel de "tener poca educación".

Respecto al PRI, acusó que el Revolucionario Institucional está recurriendo a la compra de votos de la ciudadanía.

"Seguramente esos recursos además, son recursos públicos desviados. Hay que tener en cuenta que todos esos esquemas de las estafas maestras, los fraudes que se han documentado en secretarías como Sagarpa, Desarrollo Social, tiene que ver con el aterrizaje en efectivo de recursos públicos", infirió el vocero Rodríguez Doval.

SA