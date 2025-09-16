El Departamento de Seguridad Nacional emitió una declaración oficial sobre el incidente sucedido en Chicago, en donde un agente de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) resultó herido y un inmigrante de origen mexicano falleció al recibir dos disparos de bala. Al final -en el quinto párrafo- del documento dice: “The target of the enforcement operation was Silverio Villegas-González, a criminal illegal alien with a history of reckless driving / El objetivo del operativo policial era Silverio Villegas González -la víctima, originario de Michoacán-, un inmigrante ilegal delincuente con antecedentes de conducción imprudente”.

De acuerdos con la cadena de televisión NBC News -en su edición del viernes a las 5:30 de la tarde- que investigó en los récords públicos el historial “criminal” del fallecido, solo encontraron cuatro violaciones de tráfico -entre ellas una por manejar a alta velocidad y otra por manejar con licencia vencida-, pero que datan de 2013 -hace 12 años- y no hay antecedentes recientes.

Al margen del desenlace del incidente y de la manera como se desarrollaron los hechos, el argumento usado por la autoridad para justificar la intercepción del inmigrante durante el operativo no va de acuerdo con la realidad de los antecedentes penales de la ahora víctima. Sí era un migrantes indocumentado, pero es falso que fuera un “delincuente” como lo manifiestan en el comunicado. Silverio es una consecuencia y víctima más de la campaña antiinmigrante que se ha desatado desde la nueva llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, así como la muerte del activista Charlie Kirk en Utah es resultado del discurso divisionista que el mandatario se ha encargado de enviar todos los días.

El título y síntesis del análisis del experimentado periodista Peter Baker, que apareció el domingo como artículo principal en la edición digital de The New York Times, sintetiza perfectamente lo que vive la sociedad estadounidense en estos días: “En una era de profunda polarización, la unidad no es la misión de Trump. El presidente Trump no suscribe la noción tradicional de ser el presidente de todos los estadounidenses”. Y tan grave es el momento social que se vive, que solo basta ver el mensaje en redes sociales de Stephen K. Bannon, exjefe de la estrategia de Trump e influyente voz dentro del movimiento “Make America Great Again” (MAGA) de Donald Trump, quien escribió, “La izquierda le ha declarado la guerra a Estados Unidos… Trump es un presidente de guerra que ahora se centra en erradicar a terroristas nacionales”.

Usted, ¿qué opina?