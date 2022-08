Tras negar ser una “corcholata”, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reiteró sus aspiraciones a la presidencia de México y dijo esperar que haya reglas claras en el proceso interno de su partido.

Cuestionado sobre que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no lo menciona entre las “corcholatas”, como a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, dijo que él es el arma secreta del Mandatario y que lo avala tener 25 años acompañándolo y ser fundador de Morena. Aseveró que es el mejor por su capacidad y autonomía para decidir.

“Yo no soy corcholata, no lo admito, no lo acepto. Es ofensivo, porque es el cargo más importante al que puede aspirar un mexicano o mexicana. Soy un simple aspirante a suceder al presidente”, afirmó.

Sostuvo que su límite para permanecer en Morena es la dignidad, y dijo que no tiene plan B, pues luchará en su partido para abrir las puertas que se cierren. Respecto a la oposición, comentó que la respeta, pero la ve débil.

En una conferencia organizada por la agrupación política Confío en México, Monreal Ávila advirtió que el triunfo de Morena en el 2024 estaría en riesgo si buscan imponer, además, advirtió que no lo van a convencer de participar en una farsa.

El legislador morenista argumentó que aspira a ser el presidente de la conciliación y mejorar la relación con la clase económica, universitarios y con la clase media.

“Yo no soy corcholata, no lo admito, no lo acepto. Es ofensivo"

En otros temas, señaló que la seguridad es una asignatura pendiente y que se requiere una revisión profunda de la estrategia. Apuntó que el Senado no debe rehuir a hacerla, pues, aseguró, que aunque el crimen organizado controle territorios y actividades, aún existen alternativas de solución.

Monreal Ávila afirmó que en 42 años de servidor público no tiene nada pendiente con la ley, ni cadáveres en el closet.

A la reunión organizada por agrupación política de Salvador Cosío, asistieron los senadores Eduardo Ramírez, Faustino López, Cristobal Arias, Gabriela López y Antonia Cárdenas; las diputadas locales priistas Hortensia Noroña y Verónica Flores, además de Eduardo Almaguer, Tomás Coronado y Leobardo Alcalá; entre otros.

GC