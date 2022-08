Coinciden en Guadalajara actores de la política nacional

Actores de la política nacional coincidieron ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y opinaron sobre ciudades, economía, política y aspiraciones electorales.

En entrevista con esta casa editorial, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el diálogo y la conciliación son la clave para concretar las reformas electoral y la de la Guardia Nacional.

“Son dos temas difíciles (Guardia Nacional y reforma electoral) porque evidentemente se requieren mayorías calificadas que Morena no tiene ni con sus aliados, se requiere el acompañamiento para que haya reformas constitucionales. Lo importante es buscar soluciones para que el país camine y no confrontaciones que lo detengan”.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, participó en el último día de actividades de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, donde habló sobre la relevancia del foro en el que se discutió cómo tener ciudades más organizadas.

También se apersonó en la entrega de reconocimientos a los industriales en la Entidad. Allí afirmó que no se pondrá en riesgo lo logrado con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, de cara a la reunión del próximo 12 de septiembre.

Por último, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien también fue entrevistado por este medio, reiteró su aspiración para convertirse en el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección presidencial de 2024.

El mandatario estatal acentuó que su objetivo es recobrar la unión dentro del tricolor, pues actualmente hay fracturas que deben ser subsanadas.

El canciller estuvo presente en el panel de cierre de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ebrard promete certeza en T-MEC

El canciller de México, Marcelo Ebrard, prometió ante los industriales de Jalisco que en ningún momento se pondrá en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de cara al diálogo que sostendrán las tres naciones el mes próximo.

Durante su discurso expresado en el marco de la entrega de la Medalla al Mérito Industrial, Ebrard dijo que la relación con los tres países continuará. “No tendría sentido económico y sería ir contra lo que nos conviene y lo que hemos logrado”, afirmó.

Aclaró que en los próximos días se realizarán varias mesas de negociación donde se abordarán los intereses de las naciones, antes de tener que llegar a un panel que determine la posibilidad de nuevos términos. Esto, tras distintos señalamientos en el tema energético.

Agregó que antes de las negociaciones se realizarán consultas a los diferentes sectores industriales para “ponerlas sobre la mesa”, entre ellas, por ejemplo, las reglas de origen de la industria automotriz. “México no se plantearía salir de tratados, quítenselo de la mente porque eso no existe”, insistió.

Será el próximo 12 de septiembre cuando se realice el Diálogo Económico de Alto Nivel entre los tres países, luego de una suspensión, en el cual se definirán los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo de América del Norte.

Previo a su participación en este evento, Ebrard estuvo presente en el panel de cierre de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe 2022, en la cual también participó el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

El canciller celebró que estos foros puedan llevarse a cabo debido a los cambios que han vivido las ciudades de cara a la urbanización y la expansión.

Refirió que, si bien es necesario que las metrópolis sigan desarrollándose, los gobiernos y las sociedades deben orientar sus esfuerzos en preservar el medio ambiente, la calidad de vida de las personas y las políticas enfocadas a las mujeres, quienes históricamente se han dedicado a los cuidados. “La Cumbre es un diseño de cómo vamos a organizar nuestras sociedades estos años por venir, con la oportunidad de lograrlo. Ha sido un gran diálogo, hay muchos proyectos que están funcionando muy bien aquí en Guadalajara y en México, se está teniendo éxito”, celebró el canciller.

Proponen unificar plan en seguridad

La Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe (CIHALC) 2022, que fue realizada en el Circuito Cultural Universitario, sentó las bases para la colaboración entre países y poder avanzar en una agenda urbana que favorezca la calidad de vida de las y los habitantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, informó el arquitecto Héctor García Curiel, Coordinador General de la CIHALC de este año.

“Otro de los objetivos logrados fue generar agendas compartidas. En la organización de la Cumbre trabajamos bajo la idea de que América Latina tiene problemas y una gran cantidad de aspectos en lo social, lo económico, lo político y territorial que nos hacen comunes y uno de ellos fue la seguridad y estamos más cerca de que sea realidad que tengamos agendas comunes en ese tema”.

Monreal considera que tiene la capacidad para llevar a México hacia niveles de desarrollo superiores. EL INFORMDOR/A. Camacho

Tengo capacidad y prudencia para suceder a López Obrador: Monreal

Ante los problemas que enfrenta México, el senador Ricardo Monreal precisa que tiene la capacidad y la experiencia para liderar un proyecto político de nación.

En su visita a Guadalajara, acentuó: “Una vez que lleguen los tiempos legales, los tiempos del proceso, voy a inscribirme para suceder al Presidente López Obrador porque me siento con la autoridad moral, histórica… Soy fundador de Morena, tengo 25 años acompañando al Presidente en esta lucha. Tengo la capacidad, el talento, la mesura y la prudencia para llevar a México hacia niveles de desarrollo superiores, por eso me siento tranquilo y tengo total entendimiento de la dificultad que padecemos y que será una etapa no fácil de construcción de México”.

Por ejemplo, indicó que el diálogo y la conciliación son el camino para lograr las reformas electoral y de la Guardia Nacional. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado subrayó que ambos temas serán los prioritarios para el próximo periodo de sesiones, con el que iniciarán su quinto año legislativo.

Argumentó que su partido no tiene la mayoría calificada para aprobar esas modificaciones constitucionales, por lo que la apuesta debe ser dialogar con la oposición. Sostuvo que, con su trabajo legislativo, ha conseguido sentarse a consensuar con el bloque opositor de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que confió en que haya apertura para revisar esas iniciativas. “Son dos temas difíciles (Guardia Nacional y reforma electoral) porque evidentemente se requieren mayorías calificadas que Morena no tiene ni con sus aliados, se requiere el acompañamiento para que haya reformas constitucionales. Lo importante es buscar soluciones para que el país camine y no confrontaciones que lo detengan”.

En el caso de la Guardia Nacional y el mando del Ejército, el senador espera que haya un debate profundo que llegue a generar las condiciones para buscar soluciones y atender la inseguridad, que calificó como el principal flagelo que afecta a todos en el país.

En el tema electoral, comentó que no se puede descalificar totalmente al Instituto Nacional Electoral (INE). Apuntó que ha cumplido su trabajo en el rubro de organización.

Recordó que en el Senado han conseguido que 80% de los asuntos fueran aprobados por unanimidad, lo que ha implicado trabajo de diálogo y acuerdos. Planteó que en su caso la oposición ha cumplido su palabra.

Pendientes

Otros asuntos que esperan aprobarse en el Senado son la Ley Federal de Cuidados, el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares aplicable en todo el país.

El gobernador de Oaxaca buscará competir por la presidencia de México. ESPECIAL

Murat busca replicar su modelo de Gobierno

Durante su visita a Guadalajara, donde participó en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe 2022, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, resaltó que gracias a su modelo de Gobierno ha bajado la pobreza y la inseguridad en el Estado que lidera, por lo que buscaría replicar la misma estrategia en todo el país si llega a convertirse en Presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2024. En entrevista exclusiva con esta casa editorial, Murat Hinojosa destacó que Oaxaca es el Estado que más creció en el país al cierre del año pasado según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), además de ser el que más ha reducido la pobreza extrema.

“Somos uno de los 10 Estados más seguros del país, y no porque lo diga el Secretariado, porque los contrastes están a la luz. Es decir, en Oaxaca caminas a cualquier hora del día seguro, tranquilo con tu familia. No somos una isla, pero hemos mantenido a las familias seguras”, aseveró el mandatario estatal.

Consideró que otro de los logros positivos de su administración, que termina el próximo 1 de diciembre, es la gobernabilidad. “Mi posición a nivel nacional ha sido clara, soy un gobernador que le apuesta a la coordinación y al diálogo”, expresó.

Dijo que estos logros lo ayudarán a librar la primera contienda, que es la de llegar a la precandidatura de su partido, pese a que hay figuras que también tienen el mismo objetivo, como el actual presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

“Más allá de palabras, la vida es un tema de hechos, y en Oaxaca hemos podido dar esos resultados, incluso a pesar de la pandemia, temblores y huracanes”, aseveró.

Indicó que este modelo implementado en Oaxaca “que ha dado muy buenos resultados”, será el que buscará “tropicalizar” e implementar a nivel nacional, sin dejar de lado otras propuestas en la materia. Por ejemplo, resaltó que en el tema de la inseguridad buscará proponer una nueva reforma al Sistema Penal Acusatorio.

Sobre la alianza que la presidencia priista ha buscado impulsar en conjunto con el PAN y el PRD, Murat Hinojosa destacó que antes de pensar ir en conjunto con otras agrupaciones políticas, lo primero es consolidar al partido desde el interior, pues actualmente tiene fracturas que deben ser subsanadas.