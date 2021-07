La consulta popular a realizarse el próximo 1 de agosto, "dizque para enjuiciar a los expresidentes", es un "engaño", aseguró el excandidato presidencial, Ricardo Anaya.

En su más reciente video, compartido en redes sociales, dijo que atrás de dicho ejercicio, se esconde un propósito muy distinto: "seguir polarizando, dividiendo y distrayendo a los mexicanos".

"Lo que López Obrador (AMLO) quiere es tenernos ocupados con consultas y con informes inútiles. En un país de leyes los delitos se persiguen, no se consultan, en un país con Estado de derecho no hay necesidad de preguntar si se aplica o no se aplica la ley. Si alguien cometió algún delito, se le debe aplicar la ley. No hay nada que consultar", expuso.

Recordó que la consulta costará 500 millones de pesos, lo que representa "un tiradero de dinero".

"Con 500 millones, se comprarían más de un millón de vacunas COVID; se podrían construir 67 nuevas escuelas primarias, dos universidades o 25 unidades deportivas; alcanzarían para becar con 2 mil pesos mensuales, por un año, a 20 mil 833 estudiantes", ejemplificó.

Anaya Cortés sostuvo que por si fuera poco, no se va a alcanzar el porcentaje del 40% que se requiere para que el resultado de la consulta sea obligatorio, y agregó que salir a votar el 1 de agosto "es validar el absurdo, la aberración, la locura de tirar 500 millones de pesos para preguntar si el gobierno debe aplicar la ley o no, cuando ya sabemos de antemano la respuesta".

Finalmente, Ricardo Anaya llamó a la ciudadanía a exigir que se aplique la ley "y que se le dé un destino sensato a ese dinero que tú y yo pagamos con nuestros impuestos".

