Respetamos a AMLO, pero Senado combatirá la corrupción: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que respetan las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que otorgará perdón a los corruptos, pero aclaró que en la Cámara Alta trabajarán para combatir la corrupción.

"Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo como Poder Legislativo, y vamos a intentar dar al país un marco jurídico que combata a la corrupción, la deshonestidad, el dinero público que se desvía para fines particulares, que combata el huachicoleo, delitos electorales, vamos a construir el marco jurídico para que nunca más se vuelva a saquear al país".

Aseguró que en lo personal no está de acuerdo con la expresión de "borrón y cuenta nueva", por lo que quien la hizo la debe pagar. "Pero yo no me meto en las decisiones del Ejecutivo y del Judicial", insistió.

Monreal Ávila recordó que si hay denuncias por corrupción las autoridades federales y el Poder Judicial tienen que actuar independientemente de la voluntad de un legislador o de la voluntad de un miembro del Ejecutivo.

Sobre el señalamiento de la senadora y presidenta del PRI que ellos no están de acuerdo con la "amnistía a los corruptos", Monreal les advirtió que no deben "cuquear al presidente, porque el presidente está muy sensible y no habrá suficientes espacios para poder someter a proceso a quienes han robado".

CE