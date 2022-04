Reforma eléctrica: Miles expresan su apoyo a la iniciativa de AMLO en el Monumento a la Revolución

Miles de simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestaron este miércoles en la Ciudad de México a favor de la reforma eléctrica que impulsa el Mandatario y que limitaría al 46 % la participación de la iniciativa privada en el sector para dar prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"El modelo neoliberal acabó con los sectores energéticos y por eso el pueblo de México en 2018 dijo: ¡Basta! y se puede otro camino"

La multitudinaria manifestación, encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se dio en el Monumento a la Revolución, donde la marea de personas saturó la popular plaza y calles alrededor.

"El modelo neoliberal acabó con los sectores energéticos y por eso el pueblo de México en 2018 dijo: ¡Basta! y se puede otro camino, es lo que propone el Presidente, acabar con esa injusticia y fortalecer a la CFE, 46 % para generación privada y 54 % para la CFE", dijo Sheinbaum en el acto llamado asamblea informativa sobre la reforma eléctrica.

Además, en San Lázaro se debate la reforma constitucional en el sector eléctrico, a la que Sheinbaum hizo referencia en su discurso.

80 mil personas en el Monumento a la Revolución todas al unísono #SíALaReformaEléctrica del Presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/lokHw5SiP9 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2022

La alcaldesa dijo que sin electricidad "no hay otros derechos, no hay educación, no hay salud y entregarle el sector energético a las trasnacionales sería como voltear la cara al pueblo" añadió.

Sheinbaum dijo que regresar al Estado la planeación del sector "garantiza tarifas bajas" a la población y dijo que el país quiere energías limpias "pero no a costa de subsidiar la transmisión a las grandes transnacionales".

La manifestación ocurrió en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si declara constitucional o inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la CFE al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

En su intervención, Sheinbaum, quien tiene el respaldo de López Obrador para sucederlo en la Presidencia, también se dio tiempo de hablar de la consulta de revocación de mandato que tendrá lugar el próximo domingo 10 de abril.

"Ningún Presidente a partir de ahora podrá ignorar la voluntad del pueblo porque sabrá que a los tres años será sujeto a revocación de mandato, así que el pueblo pone y el pueblo quita, y hoy quien pone su mandato a revocación es el Presidente Andrés Manuel López Obrador", declaró Sheinbaum.

"La electricidad es de todos los mexicanos, la reforma eléctrica va", fue la frase más repetida en pancartas y a viva voz de los miles de simpatizantes que asistieron al acto.

"Es importante apoyar al presidente en esta causa, la electricidad no puede ni debe estar en manos extranjeras", dijo Héctor López, un simpatizante que en una de las calles repartía un folleto explicativo sobre la reforma.

Además de la alcaldesa, al mitin asistieron integrantes de Morena, titulares de algunas secretarías de Estado, diputados y senadores, además presidentes municipales y alcaldes.

JM