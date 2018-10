Recursos para viajes internacionales de diputados están suspendidos

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que no se ha aprobado ningún recurso en esta Legislatura para viajes internacionales de los legisladores.

En conferencia de prensa Delgado condicionó la aprobación de algún tipo de recursos hasta que no haya una revisión de a qué organismos internacionales pertenece la Cámara de Diputados y donde esté plenamente justificada la asistencia de algún legislador.

"No hay ningún, hasta el momento, no hay ningún recurso aprobado para viajes de los diputados. Se está revisando, no hay ningún peso aprobado, no tenemos un solo viaje registrado en lo que va de esta Legislatura y no lo vamos a aprobar hasta que haya una revisión de a qué organismos internacionales pertenecemos y ver dónde estaría plenamente justificada la asistencia de algún diputado", explicó Mario Delgado.

El Universal publicó el pasado lunes que en la anterior Legislatura, la 63, la Cámara de Diputados se convirtió en una agencia de viajes para los representantes federales, quienes realizaron 641 vuelos internacionales en tres años, de los cuales, 611 representaron un gasto de 55 millones 888 mil 202 pesos para los mexicanos. Documentos de transparencia solicitados por El Universal revelan que, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2018, se realizaron 611 viajes al extranjero, que costaron 35 millones 615 mil 558 pesos en boletos de avión y 20 millones 272 mil 644 en viáticos. La Cámara Baja reportó al término de la Legislatura un total de 641 viajes.

Además, el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar y Vega, anunció que su bancada parlamentaria renunció a los viajes internacionales, ya que representan un esquema de simulación y van en contra de los principios de austeridad que tanto se ha anunciado en el Congreso de la Unión.

Escobar y Vega señaló que su grupo parlamentario acordó no aceptar la prerrogativa para viajar al extranjero, toda vez que se destinan más de 30 millones de pesos para esta actividad y no aportan en nada a la productividad parlamentaria. "Renunciamos abiertamente a este tipo de viajes, y confiamos en que los diputados y coordinadores de las otras bancadas asuman el mismo compromiso", precisó.

Manifestó que los diputados deben ser congruentes con lo que dicen y hacen, sobre todo con recursos económicos que se pueden destinar a otras áreas, y agregó que el legislador que quiera viajar a Europa, Centroamérica o a algún otro lado, "que solvente sus gastos, pues se ha demostrado que los viajes al extranjero no contribuyen a generar una política pública en beneficio de la ciudadanía".

Dijo que este año, la Cámara de Diputados va a generar un ahorro de alrededor de 600 millones de pesos para destinarlos a la Tesorería de la Federación, y los 30 millones de pesos que se asignan para las salidas al extranjero representan el 5 por ciento, "monto que se puede ocupar para mejorar la productividad legislativa".

LS