Recuperan 720 MDP desviados por Duarte, informa Yunes

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, informó que su administración ha recuperado 22 bienes y 720 millones de pesos (mdp) en efectivo, que habían sido desviados en la pasada administración encabezada por Javier Duarte de Ochoa.

Al presentar el micrositio http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/ en donde aparecen los bienes muebles e inmuebles, así como el efectivo recuperados, el mandatario precisó que a los 720 millones hay que agregar el costo de los bienes en poder del Gobierno del estado, que aún no son valuados en el ámbito comercial.

Al inicio de su administración, Yunes había dicho que sumaban mil 200 millones de pesos los recuperados; sin embargo, hoy jueves modificó la cifra a 720 millones.

En conferencia de prensa, precisó que se trata 22 bienes, entre los que destacan, ranchos como El Faunito en Fortín de Las Flores, Las Mesas en Valle de Bravo y lotes en Xalapa, Veracruz, así como helicópteros, una casa en Tlacotalpan, dos casas en Boca del Río en el fraccionamiento Costa de Oro, un departamento en Marina Tajín en Alvarado.

Además, un local comercial en Torre Ánimas de Xalapa, 4 lotes en Punta Tiburón en Alvarado, 4 lotes en Pastoresa de Xalapa, un lote en Corral Falso, municipio de Emiliano Zapata, 5 lotes denominados Modelo y Las Lágrimas en Xalapa y un lote en Los Tabachines en Emiliano Zapata.

También, entre los bienes se encuentra un helicóptero Robinson 66, además de un avión lear Jet 45 XR y obras de arte que están bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El gobernador explicó que se trata de bienes que no son funcionales para el Gobierno del estado y que serán puestos a la venta para que el dinero pueda ser usado en obras de salud y seguridad pública.

Detalló que en cuanto al efectivo la PGR vía cheques y transferencias depositó a la cuenta del Gobierno del estado 722 millones 451 mil 80 pesos con 46 centavos.

El primer cheque salió del banco Inbursa S.A. fechado el 29 de noviembre del 2016, por un monto de 250 millones de pesos, así también un cheque del mismo banco con fecha del 9 de enero de este año, por un monto de 851 mil 80 pesos con 46 centavos.

Uno más por 171 millones 600 mil pesos con fecha 9 de enero 2017, una transferencia electrónica por 50 millones de pesos el 16 de febrero y otra transferencia con la misma fecha por 250 millones de pesos.

Sobre el rancho Las Mesas, detalló que el Gobierno del estado es dueño de una tercera parte del rancho ubicado en Valle de Bravo, Estado de México y las otras dos terceras partes están en poder de la PGR.

Hasta este jueves, el Gobierno del estado es dueño de 30 hectáreas, pero el terreno en general incluye caballerizas, una casa de visitas con 10 recámaras y una casa principal.

"No vamos a soltar la posesión hasta no ser dueños de este bien inmueble comprado y construido con dinero de los veracruzanos".

Sobre el rancho El Faunito, en Fortín de Las Flores, dijo que su valor catastral es de 10 millones 453 mil pesos, pero el comercial es de 45 millones de pesos, por lo que buscarán venderlo.

El terreno es de seis hectáreas, en donde el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa mandó a construir una capilla para 60 personas, cancha de futbol iluminada, una nueva área de albercas y caballerizas.

Yunes Linares aseguró que no hay exduartistas "intocables", y que todos los reintegros se hicieron sin promesas para los ex funcionarios involucrados.

"Para nosotros no hay intocables y prueba de ello es que el jefe de la banda está en la cárcel y que está en proceso de investigación el otro jefe de la banda y que está en la cárcel el ex secretario de finanzas, el ex secretario de obras, el de Sefiplan, la coordinadora de comunicación social".

Recordó que hay ex funcionarios que están bajo investigación, como el ex secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, y el ex director del Seguro Popular, Leonel Bustos.

"No veo porque se diga que puede haber intocables, no, no hay intocables, hay decisión de hacer valer la justicia y para hacer justicia se tiene que trabajar, se tiene que profundizar en base a la ley, actuando adecuadamente para impedir que vayan a huir de la acción de la justicia, es lo que se está haciendo".

Agregó que el dinero en efectivo se usará para obras de infraestructura hospitalaria y para la seguridad pública.

Uno de ellos será el Hospital del Niño Veracruzano, que se concluirá en las primeras semanas de enero de 2018, el Hospital de Soledad Atzompa y que se inaugurará en diciembre de este año, además de las remodelaciones y reconstrucción de hospitales en Xalapa, como el de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio".

En cuanto a seguridad, añadió que se usará parte de los recursos para la compra e instalación de cámaras de videovigilancia en varios puntos y el mejoramiento de los C4.