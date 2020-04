Recomiendan a madres lactantes fortalecer higiene y aislamiento

Dado que México se encuentra en Fase II de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a las madres lactantes y cuidadores, fortalecer las medidas de higiene y aislamiento para evitar contagios por este virus.

Diana María González Pérez, del Área de Atención Perinatal en la Coordinación de Segundo Nivel, puntualizó que en seguimiento a la Jornada de Sana Distancia es importante que el recién nacido y la mamá no reciban visitas en casa, así como evitar besarlos en la cara, manos y boca. Entre menos expuesto esté el bebé con otras personas disminuye el riesgo de infección, señaló.

La especialista del IMSS sugirió que en cada cambio de pañal se realice un aseo general al recién nacido únicamente con agua tibia, con especial énfasis en la cara y las manos puesto que el jabón puede lesionar su piel.

González Pérez comentó que en caso de que la mamá resulte positiva por coronavirus, médicos especialistas deberán practicarle una prueba también al pequeño y su evaluación será en función a que tenga o no datos clínicos de la enfermedad.

"Si la madre lactante presenta alguna infección leve y el médico prescribe que puede estar en su casa, lo hará bajo los siguientes cuidados: usar el cabello recogido, lavar las manos frecuentemente mediante la técnica cinco de cinco que es mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar, usar protección en nariz y boca para no contaminar al bebé e higienizar los senos para amamantar al recién nacido", enfatizó.

En caso de que la madre no pueda hacerse cargo de su hijo, el cuidador deberá seguir todas las medidas de higiene como lavado de manos, toser y estornudar en el ángulo interno del brazo, no saludar de beso o mano y, sobre todo, no tocarse la cara.

"El IMSS está comprometido con la lactancia materna no sólo para recién nacidos sanos, sino también para aquellos bebés que por complicaciones al nacimiento requieran de hospitalización en los servicios de neonatología del Instituto", resaltó la especialista.

Exhortó a los padres de familia y cuidadores de los recién nacidos seguir las recomendaciones que emiten el IMSS y el Sector Salud, y mencionó que en el primer mes de vida no es conveniente sacar de su casa al menor.

"Es responsabilidad del pediatra determinar las especificaciones en cuanto a la alimentación, así como el seguimiento médico que deben llevar. En caso de alguna urgencia es necesario llevar al recién nacido a la Unidad de Medicina Familiar u hospital para recibir atención especializada", finalizó.

