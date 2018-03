Realizan paro en Ciencias Políticas de la UNAM contra acoso

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomaron las instalaciones para realizar un paro de 24 horas como protesta contra los feminicidios y actos de acoso sexual que se reportan en esa casa de estudios y en el país.

Desde las primeras horas de este viernes, mujeres de esa facultad tomaron control de las puertas del plantel para evitar que trabajadores, académicos y estudiantes pudieran ingresar.

Alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizan un paro para denunciar violencia de género dentro de la Universidad.

Se unen a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que desde ayer están en paro por el mismo motivo. pic.twitter.com/Y123tFo88z — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 16 de marzo de 2018

En un comunicado, jóvenes universitarias señalaron que tras el paro que ayer jueves realizaron mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras, ellas también pararían las actividades de la FCPS porque argumentaron que la Universidad Nacional es “cuna de machos acosadores y violadores” y en protesta por los 7.5 asesinatos de mujeres que todos los días se registran en el país.

Recordaron el caso de Lesvy Berlín Osorio, joven que apareció muerta en mayo de 2017 a un costado del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria y donde se ha acusado a su novio de haberla asesinado.

“Por eso hoy alzamos la voz, porque nos rehusamos a temer, nos rehusamos a obligarnos a nosotras mismas a superar algo que nunca nos debió haber sucedido. Porque no somos responsables de las violaciones que nos infringen ni de la normalización del uso de nuestros cuerpos como territorios para ejercer su poder. No aceptaremos más reglas sobre nuestros cuerpos, no nos volveremos a doblegar antes sus protocolos que nos victimizan a nosotras mientras los protegen a ellos”, indican.

Las universitarias llamaron a la comunidad a denunciar a todas aquellas personas que acosan y aseguraron que las manifestaciones de este tipo continuarán, “hasta que dejen de perderse nuestras carpetas de investigación, hasta que dejen de acosarnos por alzar nuestras voces”.

El pasado lunes 12 de marzo, tras la toma de instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 5 por estudiantes que denunciaban a un profesor por acoso sexual en contra de las alumnas, las autoridades del plantel anunciaron el despido de dicho académico.

A través de un comunicado de prensa, la UNAM dio a conocer que se dio por concluida la relación laboral con el profesor y aseguró que dará apoyo y acompañamiento a los alumnos del plantel.

