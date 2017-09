Reabren este miércoles 159 escuelas más en CDMX: Nuño

Este miércoles reabrirán 159 escuelas más en la Ciudad de México, dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.

Las escuelas de seis delegaciones de la entidad, permanecerán cerradas para evitar que el congestionamiento vial generado por la actividad escolar, entorpezca las labores de rescate y limpieza que todavía se llevan a cabo ahí.

La lista completa de las escuelas, que son las que ya pueden operar, están disponibles en la página oficial de la SEP y a través de las redes sociales de la dependencia federal.

Consulta aquí los planteles públicos de educación superior que reanudan clases en la #CDMX: https://t.co/CSuAhiFGUe — Aurelio Nuño (@aurelionuno) 26 de septiembre de 2017

"El día de hoy, entre todos los niveles educativos, se suman 159 escuelas desde preescolar hasta educación superior en la Ciudad de México, que ya tienen estos dictámenes de seguridad estructural. Estas se suman a las 609 que ya teníamos, para un total de 768 escuelas en la ciudad y que podrán operar a partir de mañana", añadió.

"Continúa la suspensión total de clases en seis delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Esta solicitud no está relacionada con las escuelas, sino que siguen existiendo trabajos de rescate o avenidas importantes cerradas y que por lo tanto para mantener una circulación más fluida y no generar problemas ni a las delegaciones ni a los padres de familia. Las revisiones que estamos haciendo, por el momento no incluyen a ninguna de estas delegaciones".

Hoy martes se sumaron a la lista 18 escuelas de educación básica pública a las 149 que se habían revisado para un total de 167 escuelas públicas de preescolar, primaria o secundaria, que tienen el dictamen y pueden operar. Podrán abrir mañana 51 escuelas privadas de básica, que se suman a las 384 de días anteriores, con lo cual nos da un número de 435.

Se suman dos escuelas más de educación media superior (EMS) públicas a las 33 de días anteriores, para un total de 35 escuelas; podrán reiniciar actividades 16 plantes de EMS privados que se suman a las 15 que se tenían anteriormente, para un total de 31. Una de educación superior pública se suma a las cuatro que ya habían abierto, para un total de cinco. Se suman 22 universidades privadas, a las cinco que ya estaban abiertas para un total de 27 y se suman 49 guarderías del IMSS a las 19 que ya abrieron, siendo 68 guarderías las que ya están operando en la Ciudad.

"Hemos decidido hacer una inspección escuela por escuela en todas las escuelas de la Ciudad de México y de las zonas de las entidades que tuvieron daños, donde se sintió el temblor, se está haciendo con personal calificado: con peritos y directores de obras, personal de protección civil que están facultados para hacer estos peritajes. Ellos expiden los certificados de seguridad estructural y conforme las escuelas los van teniendo, vamos regresando a clases", dijo en conferencia de prensa.