¿Quiénes son los pensionados del IMSS que no reciben aguinaldo este 2023?

El aguinaldo es una de las prestaciones de ley más esperadas por todos los trabajadores. A finales del año, las empresas o dependencias, dan a los mexicanos trabajadores del sector formal un pago extra. Éste pago es obligatorio, pues se establece en la Ley Federal del Trabajo, lo mínimo que pueden dar de aguinaldo son quince días de salario.

Esta prestación no es exclusiva de los trabajadores activos, sino también de los adultos mayores pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No obstante, no todos los pensionados recibirán aguinaldo.

¿Quiénes no reciben aguinaldo?

A quienes se afiliaron a partir del 1 de julio de 1997 y que cotizan bajo la Ley del 97, no les corresponde aguinaldo en caso de haber concluido su periodo activo como empleado. La razón es que el pago del aguinaldo solamente se hará a los pensionados que se jubilaron bajo la ley del 73, es decir, los que se dieron de alta en el Seguro Social antes del 30 de junio de 1997.

De acuerdo con el IMSS, la primera parte del aguinaldo será depositada a los pensionados desde el 2 de noviembre; mientras que la segunda parte se entregará a finales de este 2023 o en el pago mensual de enero 2024.

No te olvides de leer: Pensión Bienestar 2023: El aviso urgente para los adultos mayores rezagados

El monto es lo equivalente a un mes completo de la pensión regular. Este 2023, se pagará el aguinaldo a quienes tengan al menos 60 años de edad y hayan cumplido con el periodo mínimo de cotización de acuerdo con la Ley del Seguridad Social de 1973, de 500 a 1250 semanas cotizadas.