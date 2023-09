Pensión Bienestar 2023: El aviso urgente para los adultos mayores rezagados

La Pensión del Bienestar es un programa federal por parte del Gobierno cuyo propósito es ayudar económicamente a los adultos mayores de México sin importar su condición o clase social.

No obstante, la Secretaría del Bienestar lanzó un importante y urgente anuncio, dirigido a los beneficiarios rezagados -es decir, que no han recogido su tarjeta del bienestar-, que no puede pasar desapercibido.

Adriana Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que indica que se ha abierto la última convocatoria para que los adultos mayores puedan tramitar su tarjeta, debido a que por disposición oficial, la pensión ya no se cobra en efectivo. De modo que, sin tarjeta, ya no será posible recibir dinero.

¡No te quedes sin tu pago!, escribió la secretaria.

“Aviso urgente. Si se te pasó el plazo para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, es tu última oportunidad para que la recojas ¡No te quedes sin tu medio de pago!”, indica el comunicado oficial del Gobierno.

Para acudir por ella, primero deben ubicar el módulo de rezagados en las páginas oficiales del programa.

Para recibir tu nueva tarjeta en el módulo correcto, es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no excedente a 6 meses de antigüedad

Número telefónico de contacto

Asimismo, las personas adultas mayores que no puedan acudir a su módulo, deberán agendar una visita domiciliaria al número 800 639 42 64 y posteriormente personal del programa acudirá a su domicilio para brindar su tarjeta de la Pensión Bienestar 2023.

