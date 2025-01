¿Quiénes no pueden tramitar su acta de nacimiento en línea este 2025?

Obtener el acta de nacimiento con el nuevo formato en línea es un proceso sencillo y rápido que se podrá realizar a partir de este 2025. Este trámite no solo es más accesible, sino que también ofrece un nivel de seguridad garantizado. Sin embargo, no todos los ciudadanos podrán completar este proceso en línea, ya que existen ciertos requisitos que deben cumplirse.

El acta de nacimiento es un documento oficial que certifica datos importantes sobre un individuo, como su nombre, sexo, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, así como los nombres de sus padres o tutores. Para aquellos que deseen tramitar su acta de nacimiento en línea, el procedimiento es bastante directo: basta con seguir unos sencillos pasos para obtener una copia certificada.

Para obtener el acta de nacimiento en línea en 2025, primero se debe acceder al enlace oficial y colocar el CURP del solicitante. Tras este paso, se generará una vista previa del acta y, si todo es correcto, se podrá realizar el pago correspondiente, que varía según el estado de residencia. Una vez pagado, se podrá descargar el documento de manera inmediata.

Sin embargo, no todas las personas podrán hacer este trámite de manera digital. Aquellas cuyo CURP o datos no estén registrados en la Base de Datos Nacional del Registro Civil no podrán acceder al servicio en línea. En este caso, deberán contactar con la entidad federativa correspondiente para solicitar la incorporación de su acta a la base de datos, enviando un correo con los documentos requeridos, como una imagen escaneada del acta y la CURP.

En cuanto al costo del acta de nacimiento, este también varía según la ubicación. Por ejemplo, en la Ciudad de México el precio es de 94 pesos, mientras que en otros estados, como Puebla y Michoacán, los costos pueden ser más altos, alcanzando hasta los 162 pesos. Para conocer los precios específicos por estado, se puede consultar el enlace proporcionado en el sitio oficial.

