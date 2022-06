¿Qué es y quiénes forman parte del Grupo Atlacomulco?

Cuenta la leyenda que en 1940, doña Francisca Castro Montiel, la vidente de Atlacomulco, municipio del Estado de México, sentenció una poderosa profecía: "Seis gobernadores saldrán de este pueblo y, de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República".

Y bajo esa leyenda, en Atlacomulco, en el Estado de México, surge un grupo político del cual han emergido importantes dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que han gobernado a esa entidad durante casi 70 años.

Se inicia este Grupo con Isidro Fabela, nacido en este municipio en 1882. Fue gobernador del Estado de México de 1942 a 1945. Este dejó a Alfredo del Mazo Vélez, su sobrino, para que gobernara, pero el grupo político alcanzó la cima a la llegada al gobierno del profesor Carlos Hank González, quien gobernó de 1969 a 1975. Hank quiso ser candidato del PRI a la presidencia de la República, pero no pudo por no cubrir los requisitos constitucionales, ya que no era hijo de padre mexicano.

Agazapados de cara a 2023

En 1981 llegó al gobierno del codiciado Estado de México el priista Alfredo del Mazo González, hijo de Alfredo del Mazo Vélez, quien décadas atrás también gobernó ese Estado.

Enrique Peña del Mazo, padre de Enrique Peña Nieto, fue pariente del gobernador Alfredo del Mazo González. María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez fue hija de Constantino Enrique Nieto Montiel, familiar del exgobernador Arturo Montiel Rojas en sus últimos años. Así se fue tejiendo la red de poder del grupo.

No te pierdas: López Obrador desconoce supuesta investigación de la UIF a Peña Nieto

Hoy el nieto y el hijo de los Alfredos gobierna dicho estado: Alfredo del Mazo Maza, y de no haber un cambio drástico, está a punto de perder las próximas elecciones para renovar la gubernatura, cuyo escenario podría ser su sepultura política al perder su bastión de poder.

En efecto, los actuales miembros de dicha élite política, como Arturo Montiel Rojas, se encuentran agazapados, sin moverse.

Mientras que el expresidente Enrique Peña Nieto mejor partió a España, donde ha mostrado que es una persona que entiende y sabe guardar las formas en su papel de expresidente.

OA