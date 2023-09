De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en México, el 16 de Septiembre es un día de descanso obligatorio, pero en este 2023 pasará desapercibido para trabajadores y estudiantes porque cae en sábado, así que no hay "puente" para prolongar el descanso.

Desde hace años, se ajustaron los días festivos para que el descanso fuera trasladado al lunes más cercano y así poder gozar de un "puente" para evitar el ausentismo escolar.

Pero a pesar de esta disposición, hubo días que no se sujetan a esta regla: el Año Nuevo, el Día del Trabajo, el 16 de Septeimbre y Navidad se descansan en el día que caigan, independientemente de si es en fin de semana o no.

Los que sí se recorren son el 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre; que conmemoran el Aniversario de la Constitución de 1917, el natalicio de Benito Juárez y la Revolución Mexicana, respectivamente.

Así que no, no habrá puente y el próximo 16 de Septiembre se festejará en sábado.

Además, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que el viernes 15 de septiembre, la noche del tradicional "Grito de Dolores", será un día regular, es decir, sí habrá clases, por lo que no existen razón para que los y las alumnas se ausenten de las aulas.

Pero, aunque septiembre no tiene "puente" por el Día de la Independencia Nacional, no se irá en blanco en materia de fin de semana largo, ya que las niñas y los niños no asistirán a clases el viernes 29, porque corresponde al Consejo Técnico Escolar.

¿Trabajas el 16 de Septiembre? Esto te tienen que pagar

Si en tu empresa te hacen trabajar el próximo 16 de Septiembre, es importante que recuerdes que, por hacerlo, deberías recibir una compensación triple.

Es decir, por ejemplo, si un empleado gana 300 pesos al día, deberá recibir un total 900 pesos por laborar el Día de la Independencia de México.

Estos son los "puentes" que habrá en el calendario escolar 2023-2024

Noviembre 2023 Lunes 20, sin clases, por Aniversario de la Revolución Mexicana Febrero 2024 Lunes 5, sin clases, por Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 Marzo 2024 Lunes 18, sin clases, por Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

Periodos vacacionales

Primer periodo vacacional Inicia 18 de diciembre de 2023 y termina el 5 de enero de 2024 Segundo periodo vacacional Inicia el 25 de marzo y termina el 5 de abril de 2024

OA