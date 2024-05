Culturalmente se cree que los gatos son animales inexpresivos, aislados, distantes e incluso sumamente independientes, sin embargo no es del todo cierto que no les guste el afecto o que no puedan llegar a querer a sus cuidadores, una muestra de aprecio s estarlos siguiendo por todas partes.

Todo dueño de gatos puede confirmar que es común que tu gato te siga hasta el baño, esto se debe a que según explica el Prof. Dr. Juan Enrique Romero que los gatos tienen fuertes lazos de lealtad y confianza.

Es probable que tu gato te vea como su padre o madre y necesite el contacto físico contigo, entonces nos preguntamos qué significa que tu gato te siga por todas partes.

¿Por qué un gato sigue a su dueño?

Porque su instinto cazador está profundamente arraigado en su ADN, es su comportamiento como el de correr y patrullar inherente a su naturaleza, tu gato te está cuidando.

Te persigue porque te aprecia, pues los gatos son seres sociales que gustan de vivir en familia y buscan a los miembros de su familia humana para fortalecer sus lazos afectivos.

Si tu gato es joven es más probable que te persiga todo el tiempo, pues busca atención según su necesidad física y psicoafectiva de sentirse a salvo y relevante.

Te sigue a todas partes porque te extrañó cuando estuviste fuera, investigadores de la Universidad de Oregon concluyen que el 65% de los gatos mostraron un apego muy grande con los humanos, los extrañan cuando no están y los perciben como sus padres.

Por juguetón y curioso es que tu gato te persigue todo el tiempo, le gusta simular a la cacería, explorar su entorno contigo buscando estímulos que lo mantengan entretenido.

Presta atención que quizá necesita algo, puede que tenga hambre, sed o le duela algo, también en casos específicos podría estarte pidiendo que le alcances algún juguete o le hagas un mimo.

