Profeco alerta por estas 6 marcas de jabón de tocador: no son lo que dicen ser

Como cada mes, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Revista del Consumidor, informa a la población mexicana sobre los análisis de laboratorio que le aplica a ciertos productos del mercado, con el objetivo de hacer de su conocimiento cuáles son las mejores marcas y las que sí cumplen con la información con la que venden los productos.

En esta ocasión, se hizo un análisis a 40 marcas de jabón de tocador, 18 fueron de tocador, 8 jabones neutros, 7 exclusivos para hombre, 6 para bebé y una más que se anuncia como jabón sintético para bebé.

Las pruebas a las que fueron sometidos estos productos consistieron en lo siguiente: contenido neto, álcali libre, humedad, ácidos grasos, cloruros e insolubles en alcohol. Los resultados demostraron que son 6 los jabones de tocador que no pasaron la prueba, debido a que no proporcionan la información completa al consumidor, además de no ser lo que prometen.

¿Cuáles son las marcas de jabón que no pasaron la prueba?

Palmolive Naturals: Promete “nutrición humectante”, pero es un beneficio que no puede realizar un jabón.

Promete “nutrición humectante”, pero es un beneficio que no puede realizar un jabón. Jabón Neutro Grisi: No fue posible demostrar que su frase “pH cercano a la piel” es real.

No fue posible demostrar que su frase “pH cercano a la piel” es real. Escudo Men: Su leyenda “Protección ANTI-OLOR por horas" no tiene estudios que demuestren que sea así.

Su leyenda “Protección ANTI-OLOR por horas" no tiene estudios que demuestren que sea así. Heno de Pravia: No demuestra que sus componentes sean 100% naturales.

No demuestra que sus componentes sean 100% naturales. Maja: Se define como “La esencia que seduce al mundo” y tampoco es cuantificable.

Se define como “La esencia que seduce al mundo” y tampoco es cuantificable. Naturalis Senses: Dice vender 125 gramos de producto cuando en realidad son 113 g.

Ante esto, Profeco señaló que los productos serán inmovilizados del mercado, hasta que la información de sus etiquetas sea corregida, ya que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios debe ser veraz, comprobable y clara.

