Las lluvias que se han presentado nos recuerdan que hay que impermeabilizar antes de que llegue la temporada y por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 15 tipos de impermeabilizantes, algunos no cumplen con la función de proteger los techos del agua.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dijo que el estudio, que se publicará en la Revista del Consumidor, se hizo porque abril y mayo son los mejores meses para impermeabilizar.

“Todos cumplen la norma, ahí es una cuestión de orientación al consumidor”, pero unos son mejores que otros y tienen mejores precios, en lo que respecta a cubetas de 19 litros.

¿Cuál es el peor y mejor impermeabilizante?

“El peor fue Sika, se reblandece, no cumple plenamente su función, no se adhiere en húmedo, no cumple con la absorción de agua, tiene mal olor, no ofrece garantías, salió de los peor calificados a mil 546 pesos”, comentó el procurador.

Con calificación “Excelente” están Acuario y Pasa, pero tienen diferencias en precios. “Acuario es el campeón de los impermeabilizantes por costo-beneficio, recibes lo más por menos y el perdedor es Pasa, porque también es “excelente”, pero vale 2 mil 78”.

Por eso los consumidores deben informarse para conocer cuál es el producto con mayor calidad y que cumple con todas las normas, pero también comparar en función del precio.

CR