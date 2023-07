Entre el mar de productos que puedes encontrar en el súper que aseguran ser lo que no son, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descubrió que una marca de mantequilla no cuenta con lo necesario para ser considerada mantequilla, por lo que no debes comprarla.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la mantequilla “se obtiene al batir la nata de leche, dando como resultado una grasa compacta con una textura suave". Además, explican que su color dependerá (amarillo pálido o intenso) mucho del forraje consumido por el animal.

La Profeco analizó 23 mantequillas, 7 sin sal y 6 con sal, y verificaron tres puntos en particular, para así determinar cuál es mejor y cuál no.

Información al consumidor.

Normatividad.

Contenido de sal.

Otro factor para que un producto sea llamado mantequilla, su grasa debe ser de origen lácteo. Asimismo, el porcentaje de agua no debe ser mayor a 16% y los compuestos que pueden afectar el sabor o aroma no deben exceder de 0.3%.

Tras tomar en cuenta lo anterior, la dependencia determinó que una mantequilla de las analizadas en realidad NO es mantequilla.

Estamos hablando del producto de la marca Chipilo, que aunque declaró ser mantequilla, en realidad contiene grasa vegetal, y tiene más agua de la que permite la ley. Esto es lo que el paquete de 90 gramos registró:

País de origen: México

Aporte energético: 727 kcal/100 gramos

Grasa: 81%

Precio: Entre 20 y 27 pesos

Por lo anterior, la Profeco recomienda que no la compres.

CR