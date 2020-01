Procede extradición de César Duarte de EU a México: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, será extraditado a México.

En conferencia de prensa, la primera del año fuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, explicó que la otrora Procuraduría General de la República (PGR) fundamentó la petición de extradición erróneamente por lo que se dilató el proceso.

"Estaba reponiéndose el procedimiento, no estaba bien fundamentado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior procuraduría para la solicitud de extradición", expuso al indicar la tardanza en lograr la entrega del ex mandatario estatal.

Sin embargo, afirmó que hace 15 días el Departamento de Estado del vecino país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, notificó que sí procedía el requerimiento para que el ex funcionario enfrente las acusaciones que existen en su contra en México y en breve se le dará cumplimiento.

"Ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Procede la extradición. El gobierno estadounidense notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo", expuso el Mandatario federal.

Añadió que el comunicado se recibió hace 15 días, sin embargo, dijo desconocer cuánto se requerirá para que las autoridades estadounidenses hagan entrega del ex gobernador chihuahuense.

Duarte Jáquez está prófugo de la justicia mexicana y fue aprehendido en Estados Unidos. Se le abrió un procedimiento por el presunto de desvío de mil 200 millones de pesos con afectación al patrimonio del estado de Chihuahua.

