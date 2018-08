"Primera llamada" de López Obrador para consulta sobre nuevo aeropuerto

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a la población a participar en la consulta ciudadana que se realizará en octubre próximo para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).



En un video difundido en su cuenta de Twitter @lopezobrador_, destacó la importancia de la participación ciudadana en el tema, ya que la decisión compete a todos, no sólo a quienes utilizan los aviones como medio de transporte, pues para la construcción de la terminal aérea se utiliza dinero del erario.

López Obrador explicó cuáles son, en su opinión, las ventajas y desventajas de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en la zona federal de lo que fuera el Lago de

Texcoco

.

"Es algo muy importante, de interés nacional que nos implica a todos. No solo a los que utilizan para transportarse en aviones, no solo para los que vivimos en el centro de la República, es asunto de todos los mexicanos, porque tiene que ver con el presupuesto de todos, campesinos, indígenas, de todas las regiones del país", indicó."Hay dos opciones, dos alternativas, dos caminos: seguir construyendo el aeropuerto de Texcoco o detener esa obra, pararla, cancelarla y hacer dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, con una nueva terminal y conectar el nuevo aeropuerto con el aeropuerto de Santa Lucía", refirió.





Como ventajas, mencionó que ya hay un proyecto, obras y una inversión de 60 mil millones de pesos ejercidos, así como el compromiso para utilizar 100 mil más y se cuenta con recursos para que en los próximos dos años no se emplee más dinero del presupuesto.



Entre las desventajas, el presidente electo de México señaló que implica riesgos de hundimiento, por la ubicación de la obra, ya que es suelo fangoso, además de que "aun conduciéndola, administrándola bien, con eficiencia, con honradez, va a costar alrededor de 30 mil millones de pesos y se terminaría hasta el 2024".



Agregó que de continuar con la construcción actual se cerrarían las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la Base Aérea de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, y desaparecería el ex Lago de Texcoco.



"Se tiene que considerar que las construcciones que se han hecho, las inversiones que se han hecho en estas dos instalaciones no tendrían ya un uso adecuado, se podría recuperar la urbanización de los terrenos", 600 hectáreas del actual aeropuerto y tres mil de la base de Santa Lucia militar, "pero se pierden las dos instalaciones aéreas".

