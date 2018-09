Por inundación en NL, estudiantes se electrocutan con poste de luz

El pasado lunes, las intensas lluvias dejaron inundaciones en diferentes puntos del municipio de Apodaca, Nuevo León. A consecuencia de ello, tres estudiantes de la secundaria Jorge Carpizo, de la colonia Valle del Salduero, recibieron una fuerte descarga eléctrica.

La cámara de videovigilancia de un domicilio de la calle José Clemente Orozco captó el momento en que los menores regresaban a sus casas después de la lluvia y a la mitad de la inundación. En la imagen se aprecia cuando uno de ellos, de 12 años, camina en el agua y al intentar sujetarse de un poste recibe una descarga eléctrica y cae al agua. Luego, otros dos menores se dirigen hacia él e intentan ayudarlo, sin embargo, corren con la misma suerte.

Una vecina de la misma calle, al darse cuenta del hecho, corrió para auxiliar a los jóvenes y sin medir el peligro que implicaba acercarse, logró sacar a uno de ellos, Brandon, aunque no pudo ponerse de pie.

Con ayuda de otras personas, logró rescatarse a Juan Pablo y Saúl, quienes se encontraban inconscientes y fueron trasladados al hospital.

Cuando recibía atención médica, Saúl murió por la gravedad de las lesiones.

Según reportes, Juan Pablo y Brandon se encuentran estables y podrán salir del hospital en las próximas horas.

''También me estaba electrocutando, pero eran más mis ganas de quererle ayudar a los niños, no pude dejarlos solos a ellos, y mucha gente vio y le valió, o sea los dejaron a su suerte y no puede más que meterme yo por ellos'', comentó la joven Stefany Garza para Noticieros Televisa.

OF