Policías de San Martín Texmelucan, Puebla, operaban sin registro

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, informó que 113 elementos de la policía municipal de San Martín Texmelucan no tenían pruebas de confianza ni estaban registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad.

"No tienen pruebas de control de confianza, no tienen la Clave Única de Identidad Policial, literalmente encontramos que es gente que no pertenece a la corporación"

La víspera, el gobierno de Puebla asumió el mando de la Policía Municipal en esa localidad y trasladó a 185 elementos de seguridad local al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, a fin de ser examinados.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, precisó que se detectaron irregularidades en 119 policías municipales, que ahora son investigados, entre ellos dos mandos, presentados ante el Ministerio Público por su presunta participación en el robo a trenes.

"Cuando comenzamos a tener un incremento en el índice delictivo en San Martín Texmelucan, se llevó a cabo toda una investigación por parte de todo el grupo de coordinación y como resultado se determina que se tenía que intervenir la policía municipal, donde se detectaron diversas irregularidades", indicó.

Señaló que las autoridades municipales ya estaban rebasadas, por lo que el gobernador, José Antonio Gali Fayad, decidió tomar el control de la seguridad en ese lugar.

Morales Rodríguez dio a conocer que dentro de los primeros datos entregados al Ministerio Público destacan que encontraron que había quienes sólo le ponían el uniforme, se les daba una pistola y se ponían a trabajar; tres más que cobraban cinco mil pesos para que los policías evitaran los controles de confianza.

"No regresarán a sus cargos, 113 (policías) no aparecen en nada, no tienen pruebas de control de confianza, no tienen la Clave Única de Identidad Policial, literalmente encontramos que es gente que no pertenece a la corporación, no están registrados en el Sistema de Seguridad Pública", agregó.

AC