Policía de Jalisco ha incurrido en excesos para contener la pandemia: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consideró que las autoridades de Jalisco han incurrido en excesos para contener la pandemia del coronavirus.

El jueves se registraron manifestaciones y quema de vehículos de la Policía en Guadalajara como señal de repudio a la violencia extrema de los cuerpos de seguridad. Esto se deriva del asesinato de Giovanni López a manos de un policía estatal, quien lo detuvo por una causa aún no esclarecida.

Al respecto, el funcionario federal consideró que las disposiciones del gobierno jalisciense han sobrepasado sus facultades y han sido violatorias de los derechos humanos.

"Yo creo que hay que evitar esa discusión, lo cierto es que habido excesos de la fuerza pública local con medidas que creo que indebidamente se han tratado de imponer un conjunto de sanciones a quien infringe algunas disposiciones de carácter sanitario cuando deben ser estas de carácter preventivo", dijo Encinas en entrevista con Notimex.

"Por qué en lugar de meter a la cárcel a quien no use cubrebocas por qué la fuerza pública no les proporciona un cubrebocas en la vía pública", señaló el funcionario.

En un video difundido en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro culpó al presidente López Obrador y a Morena de tratar de desestabilizar al estado con virulentas manifestaciones.

Encinas adelantó que han solicitado a la Fiscalía del Estado un informe sobre los hechos de violencia de las autoridades contra la población suscitados en el contexto de la contingencia sanitaria.

"Lo que he solicitado, no al gobernador del Estado sino a la Fiscalía del Estado, es información sobre los casos que se han presentado en esa entidad y cada quien tiene que asumir su responsabilidad".

"Creo que lamentablemente hay excesos y ahora están teniendo consecuencias", refirió.

Alejandro Encinas acompañará al presidente López Obrador en su conferencia matutina donde rendirá un informe a 11 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

GC