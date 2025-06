El presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, desmintió que el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya sido designado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), como se mencionó en redes sociales.

El legislador morenista recordó que ese tipo de nombramientos tiene que pasar por la ratificación del Senado y hasta ahora, indicó, no ha llegado esa propuesta a la Cámara Alta.

“Han estado manejando que se va a Ginebra a la OMS López-Gatell. Yo no tengo ninguna confirmación, porque además ese nombramiento pasa por aquí. Todo lo que tiene que ver con nombramientos al exterior tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores”.

Agrega que “nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad”, aseguró.

