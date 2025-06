El Consejo General del INE aprobó bajar a 22 candidaturas de juzgadores de distrito, de los cuales 21 son por no cumplir con el promedio mínimo, y uno más, que está en prisión preventiva en Veracruz por abuso sexual.

Sumado a las 24 candidaturas que bajaron en magistraturas de circuito, da un total de 46 candidaturas a ambos cargos que fueron determinadas como inelegibles. Estas se quedarán vacantes, para la que Sala Superior determine lo que corresponda.

Héctor Ulises Orduña Hernández, quien ganó como juez mixto en el distrito 2 del Estado de Veracruz, se encuentra en prisión preventiva por abuso sexual a una adolescente.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, el 6 de abril fue imputado por el presunto delito de abuso sexual a menores de edad en contra de su sobrina, por lo que se le impuso la medida de prisión preventiva.

La consejera Carla Humphrey acusó que se le requirió información a las autoridades, que no han respondido al Instituto, por lo que no tienen certeza de su situación jurídica y por tanto, no puede apoyar su constancia de mayoría.

La también consejera Dania Ravel señaló que no es procedente hacer una sustitución con el segundo lugar, sino que se quede vacante, propuesta aprobada por mayoría.

CT