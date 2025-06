El ex comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el ex gobernador de Tlaxcala, emanado del PRI, Marco Antonio Mena Rodríguez, así como el ex alcalde de Huixquilucan y ex diputado federal del PRI, Carlos Iriarte, cuyos nombramientos fueron cuestionados por la oposición al calificarlos de “nepotismo diplomático” fueron ratificados por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso.

También fue ratificado y rindió protesta Juan Antonio Ferrer Aguilar como Embajador Extraordinario y Representante Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Con megáfono en mano, la senadora Lilly Téllez, cuestionó ese último nombramiento, pues acusó al ex director del Insabi de ser el responsable de desabasto de medicinas y desvío de recursos para salud durante la pandemia.

Luis Rodríguez Bucio, nuevo cónsul de México en Dallas, Texas; Marco Antonio Mena Rodríguez, como Cónsul General de México en San Francisco; Carlos Iriarte Mercado, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, rindieron protesta ante el pleno junto con otros siete nuevos cónsules.

En la sesión, solo tres legisladores de oposición votaron en contra.

En tribuna, el diputado federal del PRI, Humberto Ambriz, cuestionó la nula experiencia de varios de los nuevos cónsules, en especial Rodríguez Bucio, de quien dijo sólo conoce de temas militares y de seguridad, pero no en la defensa de migrantes.

También cuestionó las designaciones de Carlos Iriarte, Marco Mena, Donají Alba, Neftali Said y Marcos Bucio, pues no tienen experiencia en la materia, pero sí son simpatizantes del régimen, por lo que dijo se está implementando en México el “nepotismo diplomático” que pretende debilitar la diplomacia en el exterior.

CT