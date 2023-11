Por unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el ministro Javier Laynez Potisek no revisara la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. En sesión de este martes, los ministros resolvieron el asunto en votación económica, por lo que el recurso promovido por la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, quien fue nominada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Arturo Zaldívar, fue desechado.

Al pronunciarse sobre el recurso, el ministro Javier Laynez Potisek afirmó que los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales, ya que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria. Aunque admitió que la Suprema Corte de Justicia ha permitido de manera excepcional la procedencia de algunos impedimentos, el ministro Javier Laynez Potisek afirmó que este recurso legal no se puede plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales, debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria.

“A diferencia de otros juicios y otros procedimientos, donde vienen expresos y previstos, en las normas procesales correspondientes, la posibilidad tanto de la recusación como del impedimento. Estoy consciente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tribunal pleno, ha permitido de manera muy excepcional la procedencia de algunos impedimentos, únicamente y así lo hemos señalado cuando estos son planteados por la propia ministra o por el propio ministro”, indicó.

Aceleran tiempos para nombrar a ministra

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, aseguró que será el pleno del Senado y no el Presidente de la República quien nombre a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Zaldívar, por lo que garantizó que el proceso de elección y ratificación concluirá antes del 15 de diciembre.

Asimismo, descartó las versiones de que al interior de la bancada de Morena no hay consenso para elegir entre Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos a quien ocupará la vacante en el pleno del máximo tribunal del país.

“Hay coincidencias, nunca falta ahí la expresión de alguna o alguno que tenga una posición distinta, pero no, estamos muy unidos como grupo parlamentario”, dijo en entrevista el coordinador de Morena.

Aseguró que se acelerarán los tiempos para nombrar a la siguiente ministra antes del 15 de diciembre próximo, en caso de que el titular del Ejecutivo Federal tenga que enviar una segunda terna, ante la posibilidad de que la primera no alcance consenso y sea devuelta. La semana próxima el grupo parlamentario definirá a cuál de las tres dará su respaldo, una vez que comparezcan ante la Comisión de Justicia.

SCJN invalida decreto que modificó el calendario electoral en Jalisco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto aprobado por el Congreso de Jalisco en mayo pasado que modificó el calendario electoral para iniciarlo en noviembre y no en septiembre como estaba estipulado.

Fue el partido Hagamos quien impugnó ante la SCJN la reforma a los artículos 137, 214, 229, 232, 692 y 693 del Código Electoral del Estado de Jalisco al argumentar que no se llevó a cabo el proceso legislativo conforme a las leyes que lo regulan.

Fueron ocho de los ministros de la SCJN quienes consideraron que los legisladores jaliscienses violaron leyes para aprobar el dictamen, mientras que sólo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra.

Los ministros argumentaron que los procesos legislativos no fueron cumplidos como establece la ley, debido a la urgencia con la que diputados locales aprobaron la iniciativa, incluyendo que una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales donde se votaría el dictamen fue convocada a la misma hora que una sesión de pleno del Congreso, entre otras, la falta de información de la reforma por parte de los legisladores.

El ministro Luis María Aguilar señaló que lo anterior evidencia que hubo una ausencia de un procedimiento legislativo adecuado por parte del Congreso de Jalisco.

“La suma de todos evidencia la ausencia de un procedimiento auténticamente democrático. Existieron tres vicios graves en el procedimiento legislativo que dan lugar a la invalidez del decreto impugnado”.

El ministro Juan Luis González Alcantara respaldó la postura y declaró que no hay justificaciones para convocar a una sesión urgente como la que fue aplicada.

Pide Lemus sumarse a la defensa de Jalisco

El precandidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, continuó su gira en la ribera de Chapala. En su mensaje, señaló que la voz de la militancia emecista es esencial y por eso está para escuchar, aprender y trabajar hacia la defensa de los buenos Gobiernos en Jalisco.

PRI-PAN-PRD van juntos en 253 distritos

La coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD, irán juntos en 253 de los 300 distritos electorales para la Cámara de Diputados. Además, irán juntos en 30 de las 32 fórmulas al Senado, con excepción de Tlaxcala y Oaxaca. Mientras que el PAN minimiza riesgo de ruptura del frente opositor.

Samuel representa a la “vieja política”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el precandidato a la Presidencia de Movimiento Ciudadano, Samuel García, representa la vieja política y no una nueva propuesta para 2024. En conferencia de prensa, calificó sus spots de campaña como "muy ocurrentes", al señalar que hay jóvenes que representan lo peor de la vieja política.

