Plan de seguridad carece de sentido estratégico: Clemente Castañeda

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, dijo que ve con preocupación que la oportunidad para presentar ante el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y construir un plan en la materia se vea limitada por la falta de compromiso y seriedad del Ejecutivo federal.

A través de un comunicado, el senador afirmó que la medida, presentada por el Presidente, carece de sentido estratégico, no fija objetivos claros ni mecanismos efectivos de evaluación. “No podemos hablar de estrategia sin metas, indicadores, plazos e instrumentos de evaluación”, agregó.

Para Castañeda, la estrategia no responde a las exigencias del país y al complejo momento de crisis de inseguridad y violencia que vive México.

“No hay claridad sobre una política nacional para fortalecer a las policías de los tres órdenes de Gobierno. No hay, en este sentido, un verdadero plan de seguridad pública, centrado en las instituciones civiles, en la prevención y en la modernización del sistema de procuración de justicia”, acentuó.

“Lo que hay en la estrategia del Ejecutivo es el mantenimiento de la idea de una Guardia Nacional militarizada, una figura que ha sido cuestionada y que no está vigente. Siendo la seguridad el tema más complejo del país y el más sensible para la sociedad, se requiere construir una estrategia de Estado, no una basada en actores políticos pasajeros o en visiones de partido. La única estrategia de Estado aceptable es la del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad y las policías”, añadió.