Piden reconstrucción del PAN previo a elecciones en Puebla

Uno de los fundadores del panismo, Eduardo Rivera Pérez, urgió a la dirigencia nacional del PAN a intervenir en Puebla para reunificar, reconstruir y reinventar a ese partido previo a las elecciones extraordinarias del dos de junio.

"Antes de la definición del candidato es fundamental construir las condiciones para quien sea que fuese el candidato haya reunificación y de una apuesta al futuro"

El ex alcalde de Puebla consideró que antes de hablar de un posible candidato rumbo a la gubernatura, es necesario atender el partido pues, recordó, la forma autoritaria de ejercer el poder del fallecido Rafael Moreno Valle, impidió que hubiera juego democrático y vida interna.

Rivera Pérez, quien es mencionado como posible candidato a la gubernatura, aunque de manera personal no ha tomado una decisión, indicó que el gran reto para el PAN en Puebla es reunificarse, reinventarse y mirar hacia el futuro.

En ese entendido, el ex diputado federal y local consideró que el PAN debe participar en la elección extraordinaria, pues los costos políticos de no hacerlo serán muy duros no sólo para el blanquiazul, sino para la vida democrática del estado.

"Siempre Acción Nacional en su historia política ha procurado asumir la responsabilidad de la participación política, cuando no lo hizo con López Portillo el costo político fue muy alto porque la ausencia de una fuerza opositora dejó que el PRI se despachara con la cuchara grande, que no hubiera contraste de ideas y que no se generaran equilibrios políticos en la campaña y en el ejercicio del gobierno", alertó.

El hombre identificado con El Yunque, una organización de ultraderecha, dijo que antes de pensar en el candidato es muy importante discutir las condiciones en un proceso donde, afirmó, el partido pareciera que se está desmoronando, pero es necesario reconstruirlo y saber si contará con alianzas de otros partidos.

"Lo que debería de hacerse es estarse reconstruyendo y reinventando, por lo tanto antes de la definición del candidato es fundamental construir las condiciones para quien sea que fuese el candidato haya reunificación y de una apuesta al futuro, no solo estar pensando en la coyuntura de este proceso electoral, sino en lo que venga posteriormente en la historia de Puebla", agregó.

Rivera, el político que se confrontó con el gobernador Rafael Moreno Valle, dijo que debería ser la dirigencia nacional del PAN la que asumiera esas tareas de reconstrucción, sin embargo, lamentó que ello no esté ocurriendo en medio de la crisis política que enfrentó Puebla.

"El Comité Ejecutivo Nacional debiera de estar reconstruyendo el partido, (pero) en mi opinión, aún no veo suficiente fuerza y determinación a la dirigencia nacional de intervenir, sobre todo cuando había una forma de existencia y participación política en Puebla, pero en el PAN específicamente, con un liderazgo y con un perfil autoritario, con un ejercicio autocrático que llevaba Rafael ", indicó.

Consideró que la dirigencia nacional debería propiciar un diálogo franco, definiciones de posturas personales de los diferentes actores políticos y empezar a rearmar el juego democrático y la vida interna del PAN.

Destacó que la encuesta publicada por EL UNIVERSAL, coloca a Morena, como marca y partido político, perfilado y con fuerza, sin embargo, en los cruces de actores, lo colocan a diez puntos del ex candidato Miguel Barbosa.

"Es algo interesante, en las campañas políticas no todo está escrito y mi decisión en particular es fundamental ver las condiciones y luego tomarla (...) no creo que tenga que ser al revés sobre todo por las circunstancias particulares que atraviesa el partido", subrayó.

A pesar de la fractura del morenovallismo, insistió que nunca hay imposibles en política y nunca hay imposibles cuando la apuesta es ver hacia el futuro, sobre todo, indicó, que ahora no habrá una ola de un candidato presidencial.

JM