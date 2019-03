Piden castigo para policías que golpearon a mujeres

Habitantes y comerciantes de Tepito, en la alcaldía de Cuauhtémoc, protestan por las agresiones que sufrieron dos mujeres por parte de policías capitalinos, según un video que se difundió en redes sociales y ya es investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El titular de la dependencia, Jesús Orta, mencionó que el elemento del video difundido en redes no es Jefe Morelos, sino mando de la Zona Centro quien será suspendido y podría ser remitido al Ministerio Público.

Un grupo de comerciantes se apostó sobre Eje 1 Norte, junto con la diputada federal de Morena y dirigente de comerciantes, María Rosete, quien pidió una reunión urgente con el titular de la SSC, Jesús Orta, para que haya castigo a quienes golpearon a las mujeres.

En la protesta, María Rosete dijo que van a levantar la voz porque no están dispuestos a soportar los abusos policiales porque "no queremos esa clase de policía que supuestamente está para proteger y no para reprimir".

Pidió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que voltee los ojos y mire la problemática que se está dando en el barrio de Tepito y demandó que se "ponga un alto a los ultrajes que está cometiendo la policía en contra de trabajadores y gente honesta".

La diputada federal dijo que Tepito también forma parte de la Cuarta Transformación y confía en la reconciliación que convoca tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como la jefa de gobierno, pero pidió a ésta que intervenga para que no permita los abusos policiales.

Ayer, la mandataria capitalina se refirió a los hechos y comentó que se iban a tomar medidas. "Era un operativo junto con la alcaldía de Cuauhtémoc para el tema de una "chelería" en esta zona, que había mucha denuncia ciudadana de lo que estaba provocando, pero más allá de eso es inaceptable que un policía golpee a un ciudadano o ciudadana, entonces se van a tomar las medidas que se requieren".

OB