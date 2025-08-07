Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes deben registrarse el 7 y 8 de agosto?

La Secretaría del Bienestar anunció el calendario de registro, el cual se organiza según la inicial del primer apellido y se realiza exclusivamente en los Módulos del Bienestar, que operan de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

Si aún no sabes en qué módulo debes hacer el trámite, puedes consultarlo en línea según el estado y municipio donde vives.

Quienes deban registrarse los días 5 y 6 de agosto deberán presentarse con estos documentos, en original y copia:

Identificación oficial vigente (puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP actualizada (descargada recientemente).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, gas, predial, teléfono o cable).

Número de contacto (celular y/o fijo).

¿Quienes se registran el 7 y 8 de agosto?

Es importante acudir únicamente en la fecha correspondiente a tu letra para agilizar el proceso:

Jueves 7 - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 8 - S, T, U, V, W, X, Y, Z

El proceso es totalmente gratuito y lo lleva a cabo personal acreditado. Esta pensión no solo representa un apoyo económico: es un paso hacia el reconocimiento del valor y la dignidad de miles de mujeres que han sostenido hogares, comunidades y economías a lo largo de su vida.

Así que si cumples con los requisitos y tu apellido inicia con alguna de estas letras, aprovecha estas fechas y da el primer paso para integrarte al programa.

EE