Pensión Mujeres Bienestar: Esta es la fecha límite para el registro en agosto

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, está abierto desde el 1 de agosto

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, está abierto desde el 1 de agosto en los 2,400 Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país. X/ @apoyosbienestar.

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, está abierto desde el 1 de agosto en los 2,400 Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país. La atención se realiza de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y se organiza según la letra inicial del primer apellido.

Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y anunciado por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, amplía el beneficio que ya reciben más de un millón de mujeres mayores de 63 años, ahora incluyendo también a quienes tienen 60, 61 y 62 años.

Para registrarte, debes presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
  • Teléfonos de contacto
  • Formato Bienestar (disponible en línea)

Si no puedes acudir personalmente, puedes solicitar una visita domiciliaria a través de www.gob.mx/bienestar, donde también podrás consultar la ubicación del módulo más cercano.

Consulta el calendario de registro según tu apellido

  • Lunes: A, B, C
  • Martes: D, E, F, G, H
  • Miércoles: I, J, K, L, M
  • Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábados: Todas las letras

No olvides que la fecha límite para registrarte es el sábado 30 de agosto.

