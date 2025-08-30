¿Dónde pasar el fin de semana no tan lejos de Guadalajara?

Si eres de los que terminan la semana agotados por el ritmo laboral y deseas desconectarte el fin de semana, una excelente opción es aprovechar sábado y domingo para hacer una escapada cercana a Guadalajara. En lugar de quedarte en casa intentando recuperarte del estrés, puedes disfrutar de nuevos paisajes y actividades que te ayuden a recargar energías saliendo no tan lejos de la ciudad.

Cuando los tapatíos piensan en un descanso exprés, casi siempre surgen tres nombres: Puerto Vallarta, Mazamitla y Tapalpa. Son clásicos de fin de semana, ideales para respirar aire fresco o disfrutar de la playa. Sin embargo, hay otros destinos menos concurridos que también ofrecen descanso, naturaleza y experiencias diferentes a algunas horas de distancia. Por si te interesa, aquí te compartimos tres lugares que quizá no están en tu lista, pero que vale la pena descubrir.

Comala, Colima

A poco más de dos horas de Guadalajara por autopista, se encuentra este Pueblo Mágico del estado de Colima. Comala es famoso por su ambiente tranquilo, sus fachadas blancas y las vistas espectaculares hacia los volcanes de Fuego y Nevado. Sus calles empedradas, rodeadas de vegetación tropical, invitan a pasear sin prisa y a relajarse con un café o una bebida tradicional en la plaza principal. Si buscas una caminata relajante, también hay senderos que te permitirán desconectarte del bullicio citadino y reconectar con la naturaleza.

Mascota, Jalisco

Antes de llegar a Puerto Vallarta, a unas tres horas de Guadalajara, se encuentra Mascota, otro Pueblo Mágico enclavado en la Sierra Madre Occidental. Este destino de montaña ofrece paisajes espectaculares desde distintos miradores, clima templado y la posibilidad de practicar actividades como ciclismo, senderismo o deportes extremos en plena naturaleza. Su centro histórico también conserva una atmósfera tranquila, ideal para descansar y descubrir la vida local.

Santa María del Oro, Nayarit

Ubicado dentro de un cráter -según se cuenta, provocado por un meteorito-, este pueblo nayarita alberga una laguna de aguas templadas perfecta para pasear en kayak. La variedad de tonos que adopta el agua a lo largo del año lo hace aún más especial. A menos de dos horas de Guadalajara, hacia el sur de Tepic, Santa María del Oro también cuenta con senderos rodeados de densa vegetación y vistas espectaculares que lo convierten en un destino ideal para tomarse una pausa sin ir muy lejos.

