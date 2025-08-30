¿Dónde pasar el fin de semana no tan lejos de Guadalajara?

Si eres de los que terminan la semana agotados por el ritmo laboral y deseas desconectarte el fin de semana, una excelente opción es aprovechar sábado y domingo para hacer una escapada cercana a Guadalajara. En lugar de quedarte en casa intentando recuperarte del estrés, puedes disfrutar de nuevos paisajes y actividades que te ayuden a recargar energías saliendo no tan lejos de la ciudad.Cuando los tapatíos piensan en un descanso exprés, casi siempre surgen tres nombres: Puerto Vallarta, Mazamitla y Tapalpa. Son clásicos de fin de semana, ideales para respirar aire fresco o disfrutar de la playa. Sin embargo, hay otros destinos menos concurridos que también ofrecen descanso, naturaleza y experiencias diferentes a algunas horas de distancia. Por si te interesa, aquí te compartimos tres lugares que quizá no están en tu lista, pero que vale la pena descubrir.A poco más de dos horas de Guadalajara por autopista, se encuentra este Pueblo Mágico del estado de Colima. Comala es famoso por su ambiente tranquilo, sus fachadas blancas y las vistas espectaculares hacia los volcanes de Fuego y Nevado. Sus calles empedradas, rodeadas de vegetación tropical, invitan a pasear sin prisa y a relajarse con un café o una bebida tradicional en la plaza principal. Si buscas una caminata relajante, también hay senderos que te permitirán desconectarte del bullicio citadino y reconectar con la naturaleza.Antes de llegar a Puerto Vallarta, a unas tres horas de Guadalajara, se encuentra Mascota, otro Pueblo Mágico enclavado en la Sierra Madre Occidental. Este destino de montaña ofrece paisajes espectaculares desde distintos miradores, clima templado y la posibilidad de practicar actividades como ciclismo, senderismo o deportes extremos en plena naturaleza. Su centro histórico también conserva una atmósfera tranquila, ideal para descansar y descubrir la vida local.Ubicado dentro de un cráter -según se cuenta, provocado por un meteorito-, este pueblo nayarita alberga una laguna de aguas templadas perfecta para pasear en kayak. La variedad de tonos que adopta el agua a lo largo del año lo hace aún más especial. A menos de dos horas de Guadalajara, hacia el sur de Tepic, Santa María del Oro también cuenta con senderos rodeados de densa vegetación y vistas espectaculares que lo convierten en un destino ideal para tomarse una pausa sin ir muy lejos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF