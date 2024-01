Las elecciones de este 2024, serán, de acuerdo con expertos, uno de los procesos electorales más grandes en la historia reciente de México. Por primera vez, dos mujeres contenderán por la silla presidencial, además de diversos cargos estatales, regionales, municipales y diputaciones.

El periodo de campañas o veda electoral que abarcará del 1 de marzo hasta el 2 de junio del 2024 afectará el pago de la Pensión Bienestar para los adultos mayores. Esto, según palabras del Presidente López Obrador, para evitar "trucos antidemocráticos" que puedan influenciar a los mexicanos a votar por determinados partidos o candidatos.

"No se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, donde no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas, materiales de construcción, hasta un día antes de la elección", indicó el Presidente.

Debido a ello, así quedará el calendario de pago adelantado por el proceso electoral:

Calendario de adelanto de pago Pensión Bienestar

Letra Día de pago Mes de pago A Lunes 29 Enero B Martes 30 Enero C Miércoles 31 Enero C Jueves 1 Febrero D, E, F Viernes 2 Febrero G Martes 6 Febrero G Miércoles 7 Febrero H Jueves 8 Febrero I, J, K Viernes 9 Febrero L Lunes 12 Febrero M Martes 13 Febrero M Miércoles 14 Febrero N, Ñ, O Jueves 15 Febrero P, Q Viernes 16 Febrero R Lunes 19 Febrero R Martes 20 Febrero S Miércoles 21 Febrero T, U Jueves 22 Febrero W, X, Y, Z Viernes 23 Febrero

Es debido a ello que el pago de la Pensión Bienestar correspondiente a los bimestres de Marzo-Abril y Mayo-Junio se efectuará los últimos días de enero, y a lo largo de febrero. Esto quiere decir que los adultos mayores recibirán, en una sola exhibición, un pago de 12 mil pesos.

El depósito se realiza por día y en orden alfabético, de acuerdo con el primer apellido del adulto mayor.

