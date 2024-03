Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a desaparecer ninguna refinería, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez respondieron a lo dicho por el Mandatario.

A través de sus redes sociales, la candidata le pidió al Jefe del Ejecutivo federal defender con la misma “enjundia”, la salud de los mexicanos.

“Presidente @lopezobrador_ ojalá defendiera la salud de los mexicanos con la misma enjundia con que defiende el uso de combustibles fósiles”, escribió la candidata.

Por lo anterior, Xóchitl Gálvez puso dos retos al Presidente, para su mañanera de hoy.

“Haga pública la información del dinero que ha perdido Pemex refinación en su Gobierno. Haga públicos los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex”, confrontó.

Finalmente, la candidata presidencial señaló que hoy, en su propia conferencia, explicará temas de energía, salud y finanzas públicas.

Por su parte Jorge Álvarez Máynez respondió al Presidente de México que “tiene ideas de hace un siglo”.

“Si Lázaro Cárdenas viviera, no estaría pensando en ideas de hace un siglo sino en el futuro de México. Y entendería que nuestra riqueza está en el sol, el viento y el agua, no en el combustóleo”, escribió el candidato presidencial en su cuenta de X.

Asimismo, resaltó que Andrés Manuel López Obrador lo desconoció en la publicación donde aseguró que impedirá el cierre de cualquier refinería al llamarlo “una persona”, pues fue Jorge Álvarez Máynez quien puso sobre la mesa esta promesa de campaña antes que Xóchitl Gálvez.

“Atte: “Una persona” que ya fijó el primer gran tema de la campaña presidencial”, contestó el político.

“A mí no me tiembla la mano, voy a defender nuestra refinería”

Ante la promesa de la candidata presidencial de la coalición del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, de cerrar las refinerías de Cadereyta Jiménez, Nuevo León (junto con la de Madero, Tamaulipas), en los primeros seis meses de su eventual Gobierno, Cosme Leal Cantú, alcalde panista del municipio donde se localiza la planta de Pemex, advirtió que defenderá la permanencia y operación de esa fuente de trabajo, incluso con la fuerza pública.

“Como alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenenses”, señaló Leal Cantú a través de su página de Facebook.

Agregó el alcalde “aunque a algunos les da miedo confrontar al gobernador (Samuel García), por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado”.

“Voy a ser la primera Presidenta, transformadora y aliada de las mujeres”

“Quedó atrás el tiempo del México que decían que era machista, (...) después de 200 años va a haber una mujer Presidenta y transformadora”, aseguró Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Morena.

“Quedó atrás de que a las mujeres les decían ‘calladita te ves más bonita’, eso ya no, quedó atrás el tiempo del México que decían que era machista, no, nosotros no queremos discriminaciones de ningún tipo, es tiempo de las mujeres transformadoras y humanistas”, dijo ante decenas de personas que se dieron cita en el municipio poblano.

Añadió: “Las mujeres podemos ser ingenierias, bomberas, policías, diputadas, senadoras, y después de 200 años de la República va a haber una mujer Presidenta y va a continuar la transformación de México”.

Antes, en conferencia de prensa, Sheinbaum dijo: “Voy a ser la primera mujer Presidenta, pero además voy a ser una mujer aliada de las mujeres de nuestro país”.

Durante el evento, la ex mandataria capitalina propuso a los poblanos la consolidación del Tren México Puebla-Veracruz y la construcción de más carreteras.

“El Tren México Puebla-Veracruz, hemos hablado de dos carreteras, la que tiene que ver con Amozoc”, adelantó en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.

Por otra parte, con el objetivo de hacer realidad el “Plan C”, la candidata presidencial aseguró que, va por 30 millones de votos o más en la siguiente elección del 2 de junio.

“Nosotros queremos tener al menos los 30 millones de votos (que obtuvo) el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, aunque estamos trabajando para que sean mucho más de 30 millones de votos”, dijo en conferencia de prensa.

Sheinbaum detalló que “van muy bien” para alcanzar el llamado “Plan C” -obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores para impulsar reformas- pues la estrategia es que en algunas Entidades del país van por tres senadores, dos de Morena y otro por el Partido del Trabajo o Partido Verde como en Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, entre otros.

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” indicó en Puebla que va por más de 30 millones de votos el próximo 2 de junio. EL UNIVERSAL

CT